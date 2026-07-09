Precios de combustible se estabilizan poco a poco, pero sigue incertidumbre

En esta semana se reavivó el conflicto en Medio Oriente, región que no deja de estar en tensión, lo que ha ocasionado volatilidades en los precios de los combustibles.

Panamá ha venido experimentado rebajas en las últimas semanas en los precios de la gasolina y el diésel, los cuales llegaron a estar por encima de los 5 dólares, el galón, en el momento más crítico del conflicto bélico.

¿Esto incidirá en que los precios vuelvan a la alza?

Desde la Secretaría Nacional de Energía se informó que el mercado tiene una dinámica que no se puede predecir por lo que hay que irlo monitoreando.

"El otro viernes podemos enviarle la tendencia de precios para mayor referencia" fue la respuesta que se dio a Panamá América.

Este jueves, tanto el petróleo Brent (Londres), como el WTI (Nueva York) subieron a $78.02 y $74.62, respectivamente.

El repunte del petróleo, el pasado miércoles, de acuerdo con páginas especializadas, respondió al aumento de la incertidumbre geopolítica, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el alto el fuego con Irán había terminado, lo que reavivó los temores a posibles interrupciones del suministro de petróleo desde Oriente Medio.'



Se viene aplicando desde el 15 de abril y se mantendrá hasta que los precios se estabilicen.

En estos momentos, el precio del diésel es el más económico, incluso que el de la gasolina de 95 octanos.

Los precios del petróleo han vuelto a subir en los últimos días ante ciertos bombardeos entre Estados Unidos e Irán.

Los ajustes tarifarios a los combustibles se registran cada dos semanas.

El subsidio ha ayudado a que no suban de precio otros productos de primera necesidad.

Nuestro mercado

En las últimas dos semanas, la gasolina de 95 octanos descendió de precio en -0.64%, mientras que la de 91 octanos disminuyó -0.15% y el diésel -1.60%.

En comparación con las dos semanas anteriores, la disminución fue menor, ya que en esa ocasión, la gasolina de 95% experimentó un descenso de -4.63%, la de 91 octanos de -3.65% y el diésel de -9.98%.

Desde este viernes, en Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos se consigue a $4.44 el galón, la de 91 ocatonos a $4.19 y el diésel a $4.12.

Si se compara con los precios del 1 de mayo, ha habido una disminución considerable, teniendo en cuenta que para esa fecha el galón de 95 octanos estaba a $4.81, mientras que el de 91 octanos estaba en $4.50 y el diésel en $4.81.

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Subsidio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió mantener el subsidio a transportistas en $0.88 la gasolina de 91 octanos, en $0.90 el diésel y en $1.00 la de 95 octanos.

A través de la resolución N° MEF-RES-2026-2402, se mantiene los precios del subsidio debido a que los buses colectivos con peso de más de 10 toneladas no pueden circular por el puente de las Américas y el llegar al puente Centenario les toma 12 kilómetros, lo que impacta en el consumo de diésel que generan.

"Resulta necesario reconocer dicho incremento dentro de los montos máximos subsidiados establecidos por el mecanismo temporal de estabilización del precio del combustible", registra la resolución.

El subsidio estatal aplica a transporte de carga esencial, transporte público de pasajeros, incluyendo rutas internas, y la pesca artesanal.