Presentarán proyecto que cierra el BHN

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) cerrará en forma definitiva y el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorio (Miviot) para que presente el proyecto de ley.

La decisión se tomó en el último Consejo de Gabinete celebrado, el pasado martes 7 de julio.

En esa reunión, el ministro Jaime Jované Castillo presentó el proyecto de ley que ordena el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario.

Los ministros de Estado, además de aprobar el proyecto, autorizaron a Jované para que presente el proyecto ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

A inicios de su administración, el presidente José Raúl Mulino, en su interés de reducir el tamaño del Estado concibió cerrar el Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo Agropecuario.

El año pasado, se instruyó a la Caja de Ahorros (CA) y al Banco Nacional de Panamá, respectivamente, para que revisaran la cartera de ambos bancos.

Tras este proceso, se reveló que la alta morosidad era evidente en ambas instituciones.

"Alta, muy alta, más de lo que quisiera", fueron las palabras que pronunció el gerente de la CA, Andrés Farrugia, con relación al Banco Hipotecario.

Se estimó que 94% de la cartera de crédito del banco era deuda.

El ministro de Vivienda ha planteado que el cierre del Banco Hipotecario será en forma progresiva.

Ministerio

En la Asamblea Nacional también reposa, sin discutirse aún, el proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer y lo convierte en un instituto nacional.

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El proyecto debe discutirse en segundo y tercer debate, luego que fuera aprobado en primer debate.