¿Qué tanto influyen los debates en la decisión del electorado?

¿Qué tan importante es la celebración de debates presidenciales o para otros puestos de elección popular? Es posible que los ciudadanos se hagan esta pregunta cada vez que llega el periodo electoral, donde los aspirantes a diversos puestos de elección tratan de ganar el apoyo de las personas habilitadas para votar.

Panamá celebrará elecciones generales el próximo domingo 5 de mayo, donde ocho candidatos presidenciales se disputan el control del Gobierno por los próximos cinco años.

Conocedores en temas políticos consideran que los debates presidenciales son importante para conocer las propuestas de los aspirantes y a la vez conocer sus posiciones sobre diversos temas que atañen a la población encargada de elegir.

Si bien se plantea la importancia de los debates, la historia política en Panamá demuestra que estos influyen poco o casi nada en la decisión del electorado.

Una de las anécdotas o datos más reconocido es durante las elecciones de 1999, cuando la expresidenta Mireya Moscoso decidió no participar de ningún debate, y a pesar de ello resultó electa como la jefa de Estado por el periodo 1999-2004.

A juicio del analista político, Danilo Toro no se le puede quitar el nivel de importancia de los debates y sobre todo los presidenciales, porque ellos ayudan a fortalecer la posición de los que ya están decididos a votar e indirectamente influyen en quiénes a la fecha no se han decidido a quien favorecerán con su sufragio.

"Los debates presidenciales son importantes, hay que saber qué esperar de un debate, ya que los debates no suelen servir para cambiar la preferencia electoral de forma directa. Los debates sirven para reforzar las posiciones de preferencia hacia determinado candidato, es decir, el que defiende a un candidato normalmente toma argumentos de un debate y el que ataca a un candidato normalmente toma argumentos, es decir el debate es una excelente herramienta para exponer argumentos tanto para la defensa como para el ataque", expresa el analista.'

3

debates presidenciales se realizarán en Panamá, con miras a las elecciones del 5 de mayo. 8

son los candidatos presidenciales que se disputan llegar al Palacio de Las Garzas.

Explica que el debate influye, "el asunto es cómo influye, no hay evidencias de que el debate haya influido para cambiar la posición, el debate influye en otros ámbitos de la conducta electoral".

Considera Toro que "no hay que limitarse en ver que la influencia se limite a si la gente cambia o no, esa es una manera muy restringida de ver la utilidad de un debate".

"La gente que está indecisa no es un agente solitario, sino que se relacionan con otras personas, ellas están metidas en una sociedad que tiene una dinámica muy intensa, quienes ya tienen posiciones asumidas y obtienen argumentos para estar en pro o en contra de algo, esos son los agentes que después funcionan a otro nivel como agentes de cambio, entonces si tú estás indeciso, pero un familiar o amistad no, tú eres más susceptible a los argumentos en pro o en contra que tienen aquellas personas con las que tú te relacionas y allí es donde está verdaderamente la clave para esos grupos", recalca.

Recuerda que no se trata de un efecto directo, el efecto es muy poderoso, pero es indirecto en términos del conjunto social.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El especialista va más allá y señala que hay que dejar claro que la palabra debate incluye que haya discusión sobre determinados temas.

"Aquí los términos se utilizan mal, porque para que haya debate debe haber discusión entre los candidatos, si no hay discusión entre los candidatos no es debate. Si un candidato no le puede decir al otro sus planteamientos, desmentir y discutir no hay debate, habrá otra cosa, el debate implica discusión", destaca.

Por su parte el analista Jaime Porcell reconoce que hasta las elecciones de 2019 los debates tenían casi ninguna influencia; sin embargo, en este momento el nivel de indecisos es muy alto.

Cree que es inusual el alto nivel de indecisos que hay, ya que para esta época había un máximo 10%, pero ahora está entre 40 a 50%, a su juicio esto quiere decir que "la gente está mirando, quiere escuchar, ver que tanto coincide la propuesta de los candidatos con su actitud y aptitud, en el sentido en que tanto coinciden con lo que ellos piensan, ellos creen y ellos sienten".

Porcell manifiesta que los debates mostrarán muchos datos de los candidatos que podrán ayudar al electorado. "El que se luzca va a quedar mejor parado".

Antes de las elecciones el Tribunal Electoral (TE) celebrará tres debates presidenciales, donde ya han confirmado la participación los ocho candidatos.

El primer debate estaba programado para realizarse en la Universidad de Panamá, el miércoles 21 de febrero, el segundo para el 13 de marzo en David Chiriquí y el tercero para el 17 de abril en la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura. Sin embargo, ayer, el Tribunal Electoral publicó un boletín en el que se informa sobre la reprogramación de dichas fechas.

El segundo debate que es organizado directamente por el TE, se informó que es la primera vez en la historia de Panamá que se efectuará celebrará un debate presidencial televisado con público participativo conformado exclusivamente por jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de hacer preguntas directas a los candidatos presidenciales sobre temas de interés para una población joven (18-35 años), que supera el millón de electores.

Si bien los debates en Panamá no han tenido una gran influencia en cómo vota el elector es un mecanismo que ayuda a la población a conocer parte de las propuestas de los candidatos en los temas más importantes.

Aunque expertos plantean que en Panamá más que debate, lo que se registra son foros, ya que los candidatos entre sí no discuten sobre las diversas propuestas y temas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de youtube!