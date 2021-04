'Queremos que la obra se culmine, pero sin fallas'

Luego de cuatro años de trabajo y dos alcaldes, los residentes de Vía Argentina no están satisfechos con los trabajos de rehabilitación realizados a esta céntrica avenida.

A pesar de que el alcalde José Luis Fábrega prometió corregir las fallas que dejó su antecesor en esta obra de $31 millones, no han notado esos cambios.

"Lo que no queremos es que la obra se reciba con todos esos desperfectos y después no se puedan corregir", manifestó Lyann Leguizamo, una de las residentes.

Hace unas semanas, supuestamente el proyecto iba a ser entregado por la empresa contratista, sin embargo, Fábrega dijo que no la recibiría hasta que los trabajos estén concluidos.

Pero, la comunicación entre la administración alcaldicia y los residentes es nula, con todo y que se encuentran organizados en un comité de auditoría social, primero en el país para proyectos que se realicen en comunidades.

"Pueden estar recibiendo la obra mañana y no lo sabemos", dijo Leguizamo.

Los vecinos de Vía Argentina quieren que las obras culminen tras más de tres años de pasar inconvenientes con la construcción, pero exigen que los desperfectos que han detectado, que son muchos, sean corregidos.

"Pareciera que están tratando de ponernos contentos en esta últimas semanas, que han acelerado la obra, pero se nota la improvisación", señaló Mitzi Barrantes, otra moradora.

María Patricia Cascante, quien junto a Leguizamo y Barrantes están dentro del comité de auditoría social, resumió las fallas.

"Cuando llueve muy fuerte, el agua corre por encima de las aceras. Utilizaron tragantes pluviales en intersecciones muchos más pequeños, que no tienen la capacidad de recibir toda el agua, por lo que se represa", indicó.

Además, los cruces no tienen giros, sino que son de 90 grados. "Por eso en las esquinas no hay gramas, porque todos los camiones o carros grandes se suben, porque no les da el ángulo de giro", detalló.

Otro problema son las tapas de las alcantarillas de las aceras, de tipo artesanal que supuestamente eran temporales y al sol de hoy no ha sido así. Cascante aseguró que ocasionan desniveles, lo que es peligroso para los peatones.

En tanto, el pavimento del parque Andrés Bello y las aceras ya tienen grietas y al final, si no se arreglan, las reparaciones les tocará al municipio.