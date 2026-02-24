Refrendan compra de 24 ambulancias

La Contraloría General de la República refrendó la compra de 24 ambulancias por $3 millones para el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias, conocido como Sume 911.

Son 18 ambulancias de soporte vital avanzado 4x2 que adquirirá el sistema a un costo de $2.3 millones y 6 ambulancias tipo 4x4, cuyo valor global es de $720 mil.

La empresa MPS Latam, S.A. será la encargada de proveer las ambulancias.

Las ambulancias de soporte vital avanzado son destinadas al traslado de pacientes cuyo real o potencial estado es de alto riesgo y requieren equipamiento, material y personal especializado.

Precisamente, el Sume 911 realizó el 15 y 16 de enero pasados, el proceso de descarte de siete ambulancias en la instalaciones de la entidad en Pedregal.

Un informe de la Unidad Institucional de Bienes Patrimoniales del Sume 911 detalla que se recolectaron más de 17 mil toneladas de material ferroso.

El descarte se suma a otro efectuado en junio de 2025, cuando se chatarrearon 38 ambulancias adicionales.

Son 31 puntos de despacho a nivel nacional con los que cuenta el Sume 911.

Con base en estadísticas del mes de enero de este año, los puntos con más despachos fueron el de Villa Olímpica, con 712; seguido de Atlapa, con 648; Pan de Azúcar, con 618; UTP Centenial, con 613; y Bique (Arraiján), con 551.

En el primer mes del año fueron transportados 3,232 pacientes, mientras que 2,830 fueron atendidos en el lugar de la emergencia.

Por otra parte, 842 despachos fueron cancelados y 759 personas rehusaron ser atendidas.

Durante los pasados carnavales, los casos que más atendió el sistema fueron inconsciencias y/o desmayos, que sumaron 143.

También se atendieron 142 casos de accidentes de tránsito, 95 caídas, 102 personas con problemas respiratorios, 20 con problemas cardiacos y tres personas ahogadas.