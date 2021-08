Sidney Sittón: "Todo lo hecho por el Ministerio Público en el juicio oral de los supuestos pinchazos es inútil y no tiene valor"

El abogado Sidney Sittón, en medio del segundo juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos, manifestó que todo lo que ha hecho el Ministerio Público (MP) hasta ahora, es "inútil" y no tiene ningún valor probatorio.

Indicó que es la ley la que establece de qué manera se agarra, se obtiene, se fija, se preserva, se analiza y se presenta la evidencia en un juicio.

"Para eso, el fiscal tiene que leerse las leyes, son distintas leyes de la República y él no maneja esos conceptos y se lo dijimos al fiscal Ricaurte González: Señor aprenda a manejar la evidencia digital conforme a la técnica, conforme a los procedimientos, a los protocolos, a las guías y buenas prácticas, porque no lo sabe manejar", explicó.

Sittón precisó que es la ley la que le indica cómo los jueces tienen que valorar un documento electrónico, "cómo tiene este que ser recabado, manejado, antes de ser traído a un juicio".

Reiteró que el fiscal Ricaurte González debe "aprender" a manejar la evidencia digital conforme a las leyes.

Agregó que durante el día de ayer se dedicaron a darle una clase al fiscal González, quien no maneja estos conceptos.

"Le remarcamos al tribunal, cómo es posible que viene un fiscal a un proceso que no conoce la ley y de cómo se maneja la evidencia digital, cómo se preserva y cómo se analiza la evidencia digital", expresó Sittón.'

2014

es el año en el que se originaron las pruebas extemporáneas presentadas por la Fiscalía. 19

días de juicio han transcurrido. 1,359

fojas del expediente han sido leídas hasta el momento.

El letrado recalcó que la evidencia digital tiene características propias, muy distintas a las otras.

Según el abogado, con los mecanismos electrónicos se puede simular ser otra persona, así como mediante "chats", por lo que es importante darle a este tipo de evidencia el manejo que establece la ley.

"Están haciendo perder el tiempo al tribunal y a todos. Esa evidencia digital no sirve", manifestó.

Además, advirtió que ayer se dio lectura a un número plural de piezas que encajan en los años 2010 y 2011 y no entran en la acusación y apertura de juicio que cubre de los años 2012 al 2014.

"El fiscal ha venido a leer un documento que en el tiempo no corresponde al marco de la acusación...eso es hacer perder tiempo al Tribunal y a las partes", reiteró el defensor.

Según Sittón, todo lo "que ha hecho el Ministerio Público es inútil, no tiene ningún valor, porque no tiene un certificado forense de informática para garantizar la inalterabilidad; la prueba no la introdujo un perito o testigo lo han hecho como les dio la gana... eso no tiene valor probatorio".

Al ser cuestionado sobre las declaraciones dadas por el exmagistrado de la Corte Suprema, Harry Díaz, quien aseguró que existen las pruebas para condenar a Martinelli, Sittón enfatizó que "a los locos yo no me refiero, ni siquiera me refiero a ese tipo de personas con perturbaciones, yo no le contesto a ese tipo de personas".

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino dijo que es evidente la manipulación del expediente porque nuevamente la Fiscalía introdujo elementos fuera del término de investigación.

