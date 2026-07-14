Tercer mes creciendo por encima de 5%

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imae) del mes de mayo tuvo un crecimiento de 5.19% que es superior al registrado en el mismo mes de 2025, cuando fue de 2.95%.

Es el tercer mes consecutivo que la actividad económica crece en más de 5%, lo que logrado que la economía se mantengan con una dinámica de crecimiento de 4.88%, transcurridos los primeros 151 días del año.

Aunque es ligeramente inferior al crecimiento acumulado hasta mayo de 2025, que se ubicó en 5.48% es bastante aceptable para un inicio del año turbulento a nivel mundial.

Y dentro de la actividad económica, ¿qué sectores impulsaron el crecimiento?

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) detalla que fueron el comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, industria manufacturera, y hoteles y restaurantes.

"La actividad Comercial registró resultados positivos atribuibles tanto al comercio minorista como el mayorista local. Asimismo, contribuyeron las reexportaciones de bienes de la Zona Libre de Colón y la venta de automóviles nuevos", indica el informe mensual.

En cuanto al transporte, subieron los ingresos por peaje del Canal de Panamá, el movimiento de contenedores y el transporte aéreo.



El informe mensual del Imae se publica antes de los días 15 de cada mes.

Es un buen indicador para observar el comportamiento mensual de las actividades económicas.

La construcción volvió a encogerse en mayo, al igual que la exportación de productos pesqueros del mar.

El Gobierno ejecutará en la segunda mitad del año, el plan Panamá Pa'Tí que busca la generación de 80 mil puestos de trabajo y la construcción de miles de residencias de carácter popular.

La banca y los seguros mantuvieron datos positivos, tanto en los depósitos externos y la cartera crediticia, como en otras operaciones bancarias; así también, las primas de seguros suscritas, entre los cuales destacaron los segmentos de salud, automóviles, colectivo de vida y vida individual.

La industria reflejó aumento en la elaboración de productos alimenticios como el procesamiento de carne de pollo, sacrificio de ganado vacuno y porcino, elaboración de derivados de tomate y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

Los hoteles y restaurantes mantuvieron su tendencia al alza, estimulado por el incremento en el flujo de turistas al país.

Este dinamismo en la entrada de visitantes produjo un aumento en la ocupación hotelera y un mayor consumo en establecimientos de servicios alimenticios.

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Desfavorable

La construcción no tuvo un buen mes de mayo, reflejado una caída, debido a la disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones medido a través de los permisos de construcción otorgados; al igual que la inversión pública en obras de ingeniería civil.

Una actividad que bajó fue la captura de pescado y filete de pescado dirigido a la exportación.