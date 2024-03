Voto joven será decisivo en elecciones del 5 de mayo

En las elecciones del 5 de mayo del total del electorado habilitado para votar (3,004,083) 1,452,562 son personas de 18 a 40 años de edad, es decir el 48%, por lo cual el voto joven tiene gran importancia en los resultados de esos comicios.

De ese grupo etario, el de 18 a 25 años representa el 18%, de 26 a 30 el 11% y de 31 a 40 el 19%.

Tras conocerse estos datos, hay quienes plantean que gran parte de las propuestas de los candidatos presidenciales deben estar enfocadas en la población joven, la cual aspira a un mejor futuro.

Sin dudas el desempleo es uno de los problemas que afecta a la juventud, por lo cual el futuro gobernante tiene que buscar mecanismos para generar empleos en los próximos cinco años.

El abogado y analista político Pedro Sittón, recuerda que en la crisis de octubre y noviembre pasado la mayor parte de la población que se movilizó son los jóvenes, a quienes se les llega mediante las redes sociales, un detalle que tienen que tomar en cuenta los aspirantes presidenciales.

Sittón recuerda que todas las encuestas de opinión pública reflejan que al día de hoy hay una intención de voto joven de 20% mayor de la que tradicionalmente se da en las elecciones.

"El voto joven que dentro de la estructura es menor que todas las categorías, en estas elecciones ya lleva un 20% de que va a querer ir a votar, adicional a ello declaraciones del Tribunal Electoral dicen que hay una gran cantidad de jóvenes que desean ser jurados de mesa, ello indica que la juventud está empezando a tomar conciencia de su rol dentro de la sociedad democrática y más específicamente dentro de las elecciones generales", explica el jurista.'

323,367

jóvenes votará por primera vez, según el padrón electoral final del Tribunal Electoral. 155,328

personas que han registrado alguna incapacidad emitirán su voto el 5 de mayo.

Resalta que el evento que realizará el Tribunal Electoral próximamente en Chiriquí con 60 jóvenes que cuestionarán a los candidatos presidenciales es una actividad interesante por el peso que representa ese segmento de la población.

El letrado hizo alusión que ya algunos candidatos tratan de enfocar sus propuestas hacia la juventud y recordó que ya el compañero de fórmula presidencial de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino efectuó una actividad cara a cara con un grupo de ese segmento de la población.

El método de comunicación de los jóvenes en Panamá se da mayormente a través de X (antiguo Twitter), Instragram, TikTok señala Sittón y eso lo tienen que tener presente los candidatos presidenciales.

No obstante, el analista reconoce que el voto de la juventud, es un voto que se puede considerar como gaseoso, contrario a ese voto sólido, pero también es un voto visible por el cual hay que competir y tratar de lograr el apoyo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Explica Sittón que hay diferencias entre las preocupaciones de los jóvenes de áreas urbanas y rurales, así como de las comarcas.

"La juventud de las comarcas no es la misma que la de la capital, por ejemplo que tiene valores diferentes, las aspiraciones de ambos son diferentes, por ejemplo uno es preservar su cultura indígena, el otro sería conseguir un empleo, uno sería la educación, el otro sería trabajo y así, pero lo que si hay que rescatar es que el voto joven va a ser muy importante en la recta final de estas elecciones, y él o los candidatos van a tener que disputárselos a través de ese liderazgo entre el candidato y la juventud", expresa. .

El voto de los jóvenes, indica el letrado, es más pragmático que ideológico, y eso se debe tener en cuenta a la hora de buscar el apoyo.

Para el comentarista y analista político, Juan Carlos Tapia, si bien el voto de los electores de 18 a 40 representa el 48% del total del electorado, en la contienda ese grupo etario tiene el peso de 60% de las posibilidades de cualquier candidato.

Ante este panorama, Tapia consideran que las propuestas de los candidatos presidenciales hacia la juventud deben estar bien sustentadas.

"Los candidatos no puede decir voy a crear 500 mil empleos, si no explicas cómo lo van a hacer , no puedes hablar de ladrones si tu trayectoria no ha sido honesta".

Tapia recuerda que el problema de la juventud en referencia con las elecciones es que tienen el porcentaje de ausencia más alto. "Hay que motivar al joven para ir a votar, por segmentos cronológicos, el porcentaje que menos vota es la gente joven, el viejo es el que más vota".

Recalca: "Tienes que motivar a esa gente joven, pero esa gente joven hoy día está preparada, no son ignorantes, no son estúpidos, y no son tipos que van a comer cuento de las propuestas de los candidatos. No deben hablar paja".

Señala Tapia que "aquí se están diciendo muchas mentiras, el que se lleve a la población menor de 40 años ese es el que va a ganar las elecciones es el segmento más grande".

Del electorado total de las elecciones generales del 5 de mayo, 1,511,049 son mujeres y 1,493,034 son hombres.

El grupo etario que va de 41 a 70 años representa el 42% del total de personas habilitadas para votar.