Analícese a sí mismo

Cuando te dicen "te quiero mucho" pero llegan los tiempos duros, decisiones difíciles, caminos escabrosos y te olvido, entonces ya no se no se puede decir que se ama.

El amor siempre es sacrificio durante un tiempo determinado. Esto no lo entiende la mayoría porque sólo busca saciar sus sentidos, la mente que es insaciable.

En latín Nemo nascitur sapiens, es decir Nadie nace sabiendo.

No lo pueden comprender porque ¿quién se analiza a sí mismo?

Viendo sus defectos para poder corregir.

Y apoyarse en sus propias virtudes.

Cuando una región, un país determinado degenera es porque las actividades que hace la gente son degenerativas. Es muy fácil lo que hace la mayoría: criticar a los políticos que solo buscan ser cada día más mejores burgueses.

Pero, ¿qué hace la gente? ¿A qué se dedica la mayoría?

Estas son las verdaderas preguntas.

Analice usted, a ver. Cuánta suciedad tiene dentro de sí y que es lo importante a transformar, a cambiar.

Si hoy los "padres" se dedican a crear monstruos y enanos tiranos entonces de qué vamos.

Esto es lo que se está sembrando: se cambió la tiranía de las dictaduras por la tiranía de los chavales.

Nunca ha habido tantos adolescentes ludópatas, enganchados al alcohol, a las drogas, a las máquinas, al porno, a los móviles y demás males y esto es única y responsabilidad de los padres que no son padres, son como mínimo animadores socioculturales.

No deberían "ser padres" que para ellos por lo visto es una responsabilidad que les supera, entonces, fácil, que se ponga un preservativo y así liberan a la humanidad de soportar más males.

No hay firmeza ni corrección. Estos "monstruos" después no saben lo que quieren ser.

La mente está para que trabaje y no para dejarla a su libre albedrío.

Los que están en la cumbre del poder pasado un tiempo se disipan como si nunca hubieran existido, sólo dejan hambre, ruina y desolación a su paso tal cual los imperios.

Es lógico que esto suceda.