Aceptar nuestros errores públicamente nos cuesta, pero debemos ser conscientes que somos personas con virtudes y defectos.

No estamos exentos de equivocarnos. Los fracasos nos permiten reconocer que hay un Dios que gobierna nuestro presente y futuro.

Cuando comprendemos esta doctrina podemos entonces tener la humildad de decir, en voz alta, me equivoqué y sigo adelante.

No es fácil, requiere que eliminemos la soberbia y el orgullo de nuestra personalidad.

Comparto contigo este taller, mañana, espera el amanecer disfrutando una taza de té.

Escucha la canción de Athenas Venica “Todo lo haces nuevo” www.buscaletras.com/athenas-venica/todo-lo-haces-nuevo/

“Tu obra es maravilla con tu gracia”. Piensa en la naturaleza. “Nada es imposible en tus manos”. Dios te regala lo que necesitas.

Ven, hasta lo más hondo de mi ser”. Sé humilde ante Dios.

“Limpia mis heridas con tu gracia; quema con tu fuego hoy mi vida”. Él será misericordioso contigo.

“Dejando todo atrás”. Cuando reconoces que tienes virtudes y defectos. Que eres soberbio. “Quiero volver a empezar; restáurame, renuévame”. Arrodíllate y dile a Dios me abandono en ti.

Tu vida cambiará si tienes a Dios como el primero de tu lista, “Todo lo haces nuevo, Jesús”. Él sana tus heridas y te brinda paz. “Renuévame con tu amor.”

Recuerda estas líneas de la canción “Dejando todo atrás; quiero volver a empezar; restáurame, renuévame; todo lo haces nuevo, Jesús; mi vida es tuya señor; renuévame con tu amor; Señor Jesús".

Mi sugerencia, no sigas pensando en la pandemia por la COVID-19 y el nefasto escenario económico que se pronostica a nivel mundial. Hagamos como David, aceptemos el desafío de Goliat. “David dijo a Saúl: “No se desanime mi Señor: tu siervo irá a luchar contra este filisteo”.

Saúl le respondió: “No puedes ir contra este filisteo y luchar con él, porque tú eres joven y él es un hombre de guerra desde su juventud”. 1 Samuel 17, 32-33.

“David añadió: El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo".

Sonríe y piensa en todos los gratos momentos que has tenido en tu vida y da gracias por ello. Conversa con Dios y ten presente: “God is with me”, “God is helping me” “God is guiding me”.

Busca tus raíces religiosas, acógelas como filosofía de vida y verás que este tiempo se convertirá en una bendición para ti y tu familia.

Ríe, canta, baila y disfruta cada minuto de tu vida.

Docente.