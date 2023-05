Aviones aspersores y química que enferma

Con fecha de viernes 28 de Abril del año en curso, presenté, personalmente, a tempranas horas, ante la Autoridad de Aeronáutica Civil de la República de Panamá, formal misiva dirigida a su Director General, Capitán Gustavo Pérez Morales, en la que entre otras cosas, expresé una concreta situación y que, en parte, era del siguiente tenor: "Es del caso expresar que durante los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27, del presente año (No me consta si en el día de hoy viernes 28), la ciudadanía en general, como ha sucedido en ocasiones anteriores, hemos sido testigos oculares y directos de un extraño y raro fenómeno, pudiendo así observar o advertir la presencia de aviones cursando nuestro espacio aéreo, a no muy poca altura, y dejando tras su vuelo o curso de vuelo un rastro o halo muy denso que impresiona ser un humo o rociado de gas que se extiende, visto desde la tierra, a varios kilómetros de longitud;

2. Que este denso hilo de humo o gas permanece en el cielo por un periodo prolongado de tiempo siendo muy disímil al que suele advertirse en algunas naves aéreas cuando dejan escapar el humo normal tras la quema o consumo del combustible y que es de poca o breve duración o permanencia en las nubes;

3. Que, como se puede advertir en las redes sociales, se ha desatado una fuerte alarma o inquietud en la población panameña o sociedad en general y por ello hemos visto que el desasosiego, la incertidumbre y hasta el pánico se ha apoderado de no pocas personas y exigimos conocer a ciencia cierta, con razonadas explicaciones, qué es lo que real y verdaderamente se dispersa o se riega en nuestro espacio aéreo;

4. Que tenemos audios y videos de personas que han grabado los momentos en que los sospechosos o cuestionados aviones cursan nuestro espacio aéreo y el halo que dejan tras sí, causando mucha conmoción social;

5. Al mismo tiempo, la entidad administrativa que Usted dirige y representa habrá de tener los registros de esas naves, el tipo de vuelo o actividad aérea que realizan, por lo cual es menester que se nos brinde toda la información pertinente, inclusive la procedencia u origen de esos aviones (País, casa comercial o dueños, línea aérea, tipo de aviones, etc.), su itinerario de vuelo, y qué clase o tipo de vuelo son; aeropuerto de salida fuera y desde Panamá; etc.

6. Otros."Ahora bien, el Director General ha respondido esta misiva mediante Nota AAC-NOTA-2023-2190 fechada 10 de Mayo de 2023, en la que, en lo medular, es del criterio que lo que, miles y miles de panameños, hemos visto no son más que "estelas" que dejan os aviones y cita estudios de agencias estatales de otros países, básicamente de España, y expresa que "Las estelas de condensación son nubes de hielo, en forma de largas líneas, que surgen en ocasiones al paso de un avión, por condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores".

Añade: "A veces también se forma otro tipo de estelas en la punta de las alas, por condensación del vapor atmosférico a causa de la bajada de p4sipn y temperatura que se produce al paso del avión, pero estas ultimas suelen ocurrir en el despegue y en el aterrizaje, no durante el vuelo en niveles altos, y duran mucho menos". Termina explicando que existen estelas de vida corta, persistentes que se extienden y estelas persistentes que se extienden.

En realidad, debo expresar que el señor Director no contestó mis interrogantes. Lejos de explicarme, detallada y razonadamente, lo requerido, optó por brindarme explicaciones o respuestas que no son del caso y que se apartan de la realidad de lo que realmente está sucediendo, tan así que el gobierno de México ha optado, según se ha dado a conocer, por prohibir este tipo de vuelos en su espacio aéreo, sobre la base cierta de que están regando o rociando químicos no aptos para la salud humana, no buenos para la agricultura y que inciden, negativamente, controlando la época seca o la lluviosa por lo que frustran, de este modo, el ciclo normal de lluvias en nuestros países y afectan la agricultura, los periodos de siembra y cosecha.

Por otra parte, citar un informe de una agencia climática o ambiental e España no ha sido estratégico ni procedente. Panamá tiene a diferencia de España un clima diametralmente opuesto al de ese país.

Aquí no conocemos de nieve ni de temporadas heladas, por lo que la explicación que brinda de las estelas no es procedente ni conducente.

Por otro lado, nunca se nos dijo nada, en lo absoluto, de la proveniencia de esos vuelos, tipos de vuelos, empresa o aerolínea responsable. Guardo silencio. Insólito, pero cierto. Sencillamente, ignoró nuestras interrogantes y estimó hacer a toda la ciudadanía inmerecedora de explicaciones lógicas y razonables. PD.

En España, Señor Director, hay un fuerte movimiento de líderes sociales que se manifiesta en contra de todos estos ejercicios o vuelos y hay pruebas evidentes de que se trata de la geo ingeniería.

Finalmente, Señor Director de Aeronáutica,, en un mundo en el que la información y la comunicación fluye a granel, en cuestión de segundos, aunque callen los medios de comunicación tradicionales, las redes se han ocupado de divulgar que, efectivamente, estos vuelos nos están rociando químicos que enferman y que destruyen nuestro ambiente, afectando ostensiblemente el ciclo de lluvias tan indispensable para la agricultura. Si no hay pasto, hierba, tampoco habrá ganado; si no hay lluvias tampoco agricultura; si la tierra no produce, moriremos de hambre o comeremos insectos?. Dios bendiga a la Patria!.

