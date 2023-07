Clásicos y mambo sin misa

NO FUE IRREVERENCIA, FUE CULTURA. Todo sucedió desde las 6:30 hora vespertina, ya no sé sentía el calor habitual del día a pesar del gentío que había, solo quedaban pocos espacios para estar de pie.

No era Juan Luis Guerra, eso fue el día anterior en el estadio, aquí el LLENO FUE SUPERTOTAL. Llegue tarde por el tradicional "Tranque del Viejo Casco". Desde una esquina lateral del área religiosa "LA VI, ERA ELLA MI AMIGA MUSICAL", sudorosa, enérgica, vestida de blanco, con un vigor extraordinario, su brazo derecho subía, bajaba, derecha, izquierda hacía un pequeño remolino aéreo y de pronto con el "palito en la mano derecha" hacía gestos, acompañados de la mano izquierda, pidiéndoles, con UNA VOZ SIN SONIDO, que bajaran el tono lentamente. Su gesto era como la del Maestro Pintor que da la última pincelada a su obra. Esa era la imagen que ella me proyectaba, mientras las notas musicales iban, bajando su tono, hasta quedar dormidas.

Ese "sueño musical" fue interrumpido por el "DESPELOTE" (no es expresión vulgar, si no la reacción de la muchachada presente y los clasificados por edades que hicimos retumbar las paredes del Sacro Recinto con nuestros aplausos. Siguieron varias melodías clásicas, tan ausentes de nuestros Medios de Comunicación. Pareciera que ella las escogió para adormecer al público y sacarlo del SOPOR JUNIANO suavizado por el aire acondicionado. Al final de cada melodía ella se volteaba, se secaba el sudor del rostro, sonreía, daba las gracias y como quien dirige un ejercito en plena batalla, les indicaba a cada grupo de acuerdo a su instrumento musical, que se pusieran de pie y así el público volvía "a rugir como volcán en plena erupción". (Se aplaudían a violines, a flautas, a contrabajos, a cornos, a violoncelos, etc.

Soy honesto, me dolió no haber llevado un enorme ramo de rosas, por su virtuosismo a LA MAESTRA ELEKTRA CASTILLO. Podrá tener Doctorados, títulos de Maestrías y Trofeos, pero tal como se lo discutí y logre convencerla el día que la lleve al Programa Radial ZONA DE TERTULIAS, ella es MAESTRA no DIRECTORA no solo por los instrumentos que toca, ni por el dominio del Pentagrama, ni por su calidad al dirigir Coros y Orquestas, sino por su DON de someter a sus directrices a Coros y Grupos Musicales". La presencia del Viceministro de Cultura fue garantía de que esa tarde, la Cultura en Panamá estaba ganando terreno. Terreno en nuestra juventud (músicos y espectadores). Elektra esta empeñada en la organización a nivel nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles (hasta los 26 años). Todo gratuito, con instrumentos que se les prestan. Resulta emocionante ver y escuchar jóvenes de ambos sexos sin un cigarrillo en la mano, sin pantalones rotos, sin una "fría en la mano" enfrascados en una actividad Educativa, Cultural, de Buenas Costumbres y sobre todo de Superación Profesional ya que estos menesteres les proporcionan irse formando con un carácter fuerte y definido.

Melodías típicas le "metieron fueron al fogón", al resonar en violines, flautas, clarinetes, cellos, violonchelos, trombones, saxofones, bajos, trombones de vara, etc., no eran instrumentos de Pindín.

El ambiente se convirtió en un Carnaval Tableño Mesurado, sobre todo en los adultos que tarareábamos: Guararé, Julia, Alla en el Camino Real, Alevántate Muchacho, Cuando la Perica quiere que el perico vaya a misa, chencha quiere a Sebastián, chencha vuélvelo a querer…

El cierre para muchos fue nostálgico, aparte de nostálgico, permitió que el dolor de los juanetes se aliviará o mejor dicho de la Época Dorada del Cara de Foca. La Maestra con un amplio sentido de conquistar su público, hizo resonar varios MAMBOS DE DAMASO PEREZ PRADO "EL REY DEL MAMBO". El que provocó el "arrebato" fue el Mambo No.8. Lo espectacular fue que Elektra entrenó a sus muchachos (as) a vivir la melodía y varias veces de acuerdo con el contenido del mambo, ellos se levantaban e iban gritando en grupos musicales el numero del 1 al 8, es más se paraban instrumento en mano y bailaron en parejas, ese fue un Cierre de película. Muchos añoramos el Grito Gutural de Damaso Perez Prado…ugh…Aaaaaaaa…… Ojalá el Ministro de Cultura pueda proyectar en Canal 11, esta joya musical educativa. Ha quedado claro que el nombre de la MAESTRA ELEKTRA CASTILLO, en la actualidad, no este esculpido en mármol, sino EN EL PENTAGRAMA CULTURAL DE PANAMÁ pues no solo dirige el CORO POLIFONICO, si no que está conduciendo a nivel nacional a una porción de nuestra juventud hacia caminos de Decencia, Buenos Hábitos, Amor Propio búsqueda de su Vena Artística y una Auténtica Panameñidad, porque ASÍ TAMBIÉN SE HACE PATRIA.

Al salir alguien me toco el hombro y me dijo: "Beto, Elektra ¡La Boto, La boto! …le contesté: "Sí, ¡LA BOTO!, pero no como LA LUPE, sino como MAESTRA que es".

Elektra: ante tu VIRTUOSISMO y el de los muchachos, me quito el sombrero, coloca mi brazo izquierdo atrás en la cintura y me inclino respetuosamente.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!