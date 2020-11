Código de Ética para Servidores Públicos, oda a la desidia y el olvido

Desde el año 2002, rige en Panamá el Código de Ética de los Servidores Públicos, que es de "estricto cumplimiento".

Otra norma que es letra muerta y que reposa en la amplia bóveda de leyes inservibles en este país.

De prinicpio a fin es una oda de pulcritud, buenas costumbres, buen servicio, honestidad, transparencia y otras hierbas aromáticas.

Pero todo se desmorona cuando los panameños observamos en los medios de comunicación social la conducta indecorosa y hasta burlesca de altos funcionarios frente a las normas legales, o cuando pisamos una oficina pública y somos víctimas del trato inhóspito, despectivo y poco importa de funcionarios de mediano o bajo nivel.

Es una cadena que parece infectar a una buena parte de los "servidores públicos" que pagamos con nuestros impuestos.

No son todos, pero sí una buena parte de ellos. Traigo esto a colación porque esta semana un funcionario de la Caja de Seguro Social me dijo, después de cuatro idas a la CSS a buscar un resultado médico, que tuviera paciencia porque él me estaba haciendo un favor. ¡Favor!, yo que llevo más de 30 años pagando un seguro social que casi no he usado. Y este concepto erróneo prevalece en gran parte del Estado.

Los malos ejemplos y la desidia amenazan con perpetuar esta pesadilla.

Periodista.