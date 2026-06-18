Computadoras, celulares, educación y cultura relativa

Mucho interés ha cobrado, en los últimos días, en distintos programas de opinión, el tema relacionado con las eventuales causas de la crisis en la educación panameña. En esas diatribas ha sido citado un libro en que el autor censura, de nuestros sistemas, el número de días o de horas que durante el año académico o escolar nuestros niños y jóvenes pasan en las escuelas. Así pues, se comparan los años escolares –en número de días que se asiste a la escuela durante el año- con países como Japón, Argentina, Chile y otros, pero se censura, por parte de los referentes panameños, que nuestros hijos pierden demasiado tiempo.

Coincidimos en que el ocio es dañino, no solamente para la educación e instrucción de nuestros niños y jóvenes, sino para todo ser humano. El ocio es terreno fecundo para que germine el mal, la tentación sin límites y es, al mismo tiempo, caldo de cultivo para que sev prohíjen las malas ideas, los planes delictivos y criminales. Una vida ociosa, peor si se trata de mentes y espíritus en formación, es como una planta que crece sin nutrientes, sin abono. Así, ésta crece débil, fláccida, amarillenta, se queda enana, raquítica, y sus frutos, cuando asoman en sus ramas, son realmente pequeños, pantomimas de auténticos frutos y mueren.

Sin embargo, no acuerpo la idea de que más días en las aulas o más número de horas, es la solución. Cierto que los niños y los muchachos en Japón, por poco, viven en las escuelas. Esto significa menos vida familiar, menos contacto espiritual y moral con los valores a los que los padres estamos llamados a inculcar y sembrar en nuestros hijos. También hay que decir que la ola de suicidios en ese país, Japón, es realmente asombrosa, impresionante. Un sistema educativo no puede concebir al niño como un recipiendario único de conocimientos. Hay que poner la base: valores espirituales, morales, familiares, y establecer una impronta de amor y cariño en ellos.

No se quieren profesionales robotizados, mentes propias de autómatas que si se les toca un determinado tema se acciona toda una estructura memorística que de inmediato da la respuesta. No, no queremos que se pierda la naturaleza real y única del ser humano: maravillosa creación de Dios para enseñorear y cuidar su creación.

El sistema educativo no puede resolverlo todo. Indiscutiblemente, hay que reforzarlo. Pero no podemos pensar que les entregamos a nuestros hijos a los maestros para que nos devuelvan exclusivamente "mentes brillantes". Tal vez, puede ser. Pero cuando los observamos, advertimos a muchachos fríos, vacíos, con una terrible superficialidad por las cosas de la vida que realmente valen y sirven. La Familia, como célula principal de la sociedad, debe cumplir con sus principales funciones: proteger, enseñar, recrear, cuidar, instruir, educar, en fin.

Más a las actividades extracurriculares, más actividades deportivas, más recreación sana. Abajo todo lo que daña a nuestros muchachos y que ha hecho de ellos una especie de grupo aparte de nuestra sociedad: La Cultura Relativa.

Y como corolario, ojo con darle a los muchachos computadoras y soslayan entregarles libros. Que no se pierda, de ninguna manera, la escritura a mano y la lectura en los libros. No pocos países europeos, v.gr. Suecia, han retornado al uso del libro y el aprendizaje de la escritura a mano. El desarrollo psicomotor y la conexión del cerebro con el libro y la escritura es fascinante, increíble.

Respecto a Suecia, se ha indicado por el Ministerio de Educación sueco que: "Los entornos sin pantallas ofrecen mejores condiciones para que los niños se concentren y aprendan a leer y escribir".

Experiencias como las de Suecia, válido es anotarlo, son reproducidas en países como Finlandia, Suiza y Francia, y se encuentran fundamentadas en investigaciones serias y objetivas que se han hecho en toda la Comunidad Europea. La Plataforma Europea de Educación Escolar, que acaba de publicar una Guía de educación digital para apoyar a los centros escolares de toda Europa y así realizan notables esfuerzos contra la desinformación, enseñándose el uso ético de la inteligencia artificial (IA), la enseñanza de la informática y los contenidos de la educación digital. Por ello, se destaca la necesidad de sostener los soportes en papel (la página, el cuaderno, la libreta, etc.) como una forma de garantizar el desarrollo cognitivo del niño o del adolescente. Los estudios científicos demuestran que los entornos sin pantallas ofrecen mejores condiciones para que los niños desarrollen relaciones, se concentren y aprendan a leer y escribir. Por ello, es importante que los recursos digitales de aprendizaje solo se introduzcan en la enseñanza a una edad en la que fomenten, en lugar de dificultar, el aprendizaje de los alumnos.

El uso de dichos recursos debe, por tanto, evaluarse con detenimiento", expuso el gobierno en una exposición publicada el año pasado. El Gobierno Sueco, a través de su Ministerio de Educación, tiene bien claro que: "Los alumnos de Suecia necesitan más libros de texto, y el Gobierno se esfuerza por cumplir el principio de un libro de texto por alumno y por materia. Los libros físicos son importantes para el aprendizaje de los alumnos y para el trabajo de los docentes, pero muchas escuelas todavía carecen de libros de texto adecuados".

La Política Educativa del Gobierno sueco, según se ha dado a conocer en medios de comunicación y en redes sociales "tiene como objetivo volver a lo esencial y restablecer un sistema escolar sólido basado en el conocimiento, donde los primeros años de escolaridad se centren en habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y el cálculo". Por ello, hay deseos claros de que los nuevos planes de estudio para la escuela obligatoria y tipos de escuelas equivalentes entren en vigor a partir de 2028 por lo cual "es necesario contar con libros de texto y guías docentes adecuados para apoyar la enseñanza de los nuevos programas". Por ello, "el Gobierno ha invertido en un incremento de la subvención gubernamental para la compra de libros de texto y guías docentes por un monto de 500 millones de coronas" para 2028.

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Entre tanto en Panamá, a contrario sensu, queremos invertir mas de doscientos sesenta y ocho millones de dólares en computadoras. ¡Cosas veredes! ¡Dios bendiga a la Patria!