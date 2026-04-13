Hampa

Un necio me recuerda que es muy trágico que el hampa siga haciendo de las suyas e incluso le gane la partida a los propios tongos. Un alma joven se apagó mientras una familia llora. ¡Triste!

Pesar

Un gurú me dice que si el "Amigo Fiel" se arrepiente de haber ayudado a llevar al Rudo a la cabeza del MP por algo será. Ese sabe mucho y no da ninguna puntada sin hilo. ¡Amanecerá y veremos!

Baño

Un imprudente le aconseja a Bolo darse un bañito en la playa. Primero se le prendió el rancho con el tema de las auditoras y luego se le cuela un ocioso en la cuenta de IG. ¡Padre de la gloria!

Juegos

Muy linda y todo la apertura de los Juegos de la Juventud, pero un vidajena me dice que ese hueco que había atrás donde estaban las delegaciones se vio feo. Es que los atletas necesitan dormir temprano.

Manual

Me dice un perverso que la "Barbie del West" le compró el manual a Carrasquilla, aunque en vez de usar güira prefirió hacerlo más realista con un machete. Lo importante es que las isletas queden limpias.

Sucursal

Un intenso pidió una sucursal del 99 en suelo darienita y el Loco escuchó. Dice que pronto viene una en Metetí para que la gente no tenga que ir tan lejos a buscar productos de calidad. ¡Más bien!