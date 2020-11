COVID-19, Banco Mundial y conciencia ciudadana

Recientemente se ha venido diciendo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) gestiona un empréstito con el Banco Mundial (Así confirmado mediante Resolución MEF-RES-2020-2189) y que dicha entidad bancaria impone un paquete de diez (10) medidas o condiciones o acciones "prioritarias" a Panamá para que ello sea viable. Condiciones/acciones que Panamá, como Estado, debe aceptar si quiere la plata.

Lo cierto de todo es que nuestro país se mantiene desapercibido respecto a este tema y muchos otros. Como que la pandemia del COVID-19 ha traído no tan solo el virus sino también el letargo social sobre la población que vive "su día a día" con la esperanza única de llevar el pan a sus hogares. Eso no está mal. Pero no podemos divorciarnos de los problemas de nuestro país, de la agenda política y social, pues en pandemia también nos han metido goles escandalosos.

No sé por qué pienso y relaciono el anunciado encierro que se hace a través de los estribillos "la cosa viene fea", "lo que viene es fuerte", "el rebrote se acerca", y todos hacen un coro con la misma sonajeta y el pueblo, gran parte de él, ya está pensando que se pasará navidad y año nuevo encerrado.

Bueno, es que con tantas amenazas vedadas de "pórtate bien y si no los vuelvo a encerrar", se nos sigue tratando como niños mal portados. No niego que hay sectores o cordones de la población que no obedecen o acatan las medidas de bioseguridad frente a la pandemia, ello es propio del comportamiento social de una sociedad (de todo hay en la Viña del Señor), pero arrastrar a toda la población, los sectores trabajadores y productivos del país a un encierro, del cual acabamos de salir hace pocos días, nada bueno acarreará para la nación.

Tengamos presente que el encierro o la cuarentena panameña ha sido una de las más prolongadas del mundo entero o es que ¿siete meses de encierro no significan nada en la vida de una persona y de un Estado? Nadie aún termina de calcular los daños y perjuicios causados a la población, pero la historia registrará este episodio como uno de los más negros vividos en nuestra vida republicana.

Volviendo al punto inicial, el concerniente al empréstito, la población tiene todo el derecho a conocer en qué consisten esas famosas diez condiciones. Si el Gobierno lo que persigue es encerrarnos y meternos otro golazo, desde ya deben saber que no habrá encierro alguno que contenga las protestas sociales. Lo hicieron los hermanos ticos oponiéndose y lo haremos los panameños. Pero no aceptaremos imposiciones que gravan y empobrecen más a nuestro pueblo.

Tampoco aceptaremos agendas globales que pugnan en contra del conjunto de valores y principios como población cristiana, democrática, republicana. Una población que se asienta en el credo moral de sus propias convicciones que hacen parte de su idiosincrasia.

El Gobierno Nacional no puede cometer el exabrupto político ni jurídico de llevarnos ante las IFIs y entregarnos como quien le entrega su alma al diablo. ¿Pero, más plata todavía? En año y medio de gestión de gobierno, según se informa, ya van gastados más de siete mil quinientos millones de dólares. ¿En qué? ¿La pandemia se los llevó todos? ¿Será cierto que calladitos, encerraditos, se hacen mejor las trampas? ¡No señores! Pueblo panameño, ¡despierta! Por el bien y el futuro de nuestros hijos y de las próximas y sucesivas generaciones. Es obligante decir las cosas, protestar, porque a veces callar es un delito.

Algunas voces anuncian, que parte de esas condiciones que se nos quieren imponer por parte de las IFIs, entre otras, se encuentran: matrimonio o uniones gay, elevar los impuestos a la población, eutanasia, aborto libre y educación sexual sin cortapisas, agenda feminista, etc.

Es censurable que el Ministerio de Economía y Finanzas haya declarado que no va a revelar las condiciones/acciones hasta que el empréstito del Banco Mundial sea un hecho. Por lo que la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, las promesas de campaña y "el pueblo sí importan", devienen en cantos nostálgicos, cantos de sirenas ya olvidados.

Panamá, su gobierno, la población entera, debe despertar y advertir cómo, una vez más, la criminalidad de cuello blanco internacional, organizada en las IFIs, impone por el mundo entero, pero sobre todo en las naciones más débiles y pobres, su llamada agenda progresista, siendo sus principales herramientas de operación la extorsión financiera, el secretismo u ocultamiento de lo que hace en contubernio con gobiernos abyectos y que se olvidan del pueblo que los eligió.

Presidente Cortizo, no permita que tales cosas acontezcan. El pueblo lo apreciará. ¡Dios bendiga a la Patria!

