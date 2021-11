Creativa hasta su último suspiro

Nadie está preparado para las despedidas, sabemos que el momento nos llegará, sin embargo, nos educaron para los encuentros, nunca para las separaciones. Nos acostumbraron a destacar al profesional, intelectual, pero se nos olvida engrandecer al amigo o familiar que se nos va por su humildad, sencillez y naturalidad.

Recibí con mucha aflicción, y me invadió de pesar, la triste noticia de la desaparición física de Héléne Breebaart. Todos la conocían como la gran diseñadora de moda, sin embargo, relataré la parte humana que hizo de Héléne un ser humano plausible, dejando huellas indelebles a quienes la conocimos y un legado de virtudes digno de emular por las nuevas generaciones.

Héléne Pigeon de Breebaart nació en Bordeaux, Francia, y realizó estudios primarios y secundarios en el Institut de La Tour, París, y cursó estudios universitarios en el Institut Catholique de París. Estudió historia del Arte en la Ecole du Louvre. Simultáneamente tomó clases de pintura en la Académie Julian de París. También cursó estudios en la Escuela de Secretariado Gerencial, Palm Beach, Florida, EE. UU.

Mis pensamientos rememoran la década de los años noventa, cuando tuve la oportunidad de conocerla. Para esa época, culminaba una fase de mi vida académica, que muy a pesar de los obstáculos, dificultades y sinsabores en mi condición de no ver, terminaba una investigación que me permitiría alcanzar el grado de Licenciada en Relaciones Públicas. No contaba con dinero para financiar los gastos que conllevaba la graduación.

Por hechos fortuitos del destino, en casa, y aficionada a los programas culturales de la radio, escuché de la existencia de la Fundación Para la Promoción de la Mujer, dirigida asertivamente en ese momento por Teresita de Arias, de inmediato escribí solicitándoles el apoyo económico para sufragar los gastos de mi sustentación.

Transcurrió una semana y el milagro se cristalizó, una de las colaboradoras Mayra Calderón de Báez, me llamó telefónicamente, anunciándome que dos mujeres de moral intachable, generosas y de una verticalidad incomparable, me apoyarían con el presupuesto de la graduación.

Una de ellas fue la franco panameña Héléne Breebaart, más que un ícono de la moda Héléne fue una mujer de principios y valores que la consagraron en sus acciones con un alto grado de sensibilidad, tal fue mi caso.

Sin apenas conocer de la carta formal que envié a la Fundación solicitando apoyo económico, Héléne me invitó a visitar su taller de costura y conocer su equipo de trabajo, ubicado en esos años en vía Ecuador, distinguiéndome con uno de sus vestidos de una originalidad excepcional diseñados por ella, y el que lucí en mi presentación de graduanda. Así se forjó una relación especial con Héléne, mostrándome su admiración por los logros alcanzados en mi condición de Discapacidad Visual.

Héléne Breebaart, me honró con su presencia en varios eventos familiares; sin asomo de ningún acto de discriminación, participé como invitada de honor en una de sus exposiciones de pintura, así como portadora de varios de sus vestidos trabajados con aplicaciones en mola diseñadas por ella y ejecutadas por las mujeres gunas en sus hogares.

Por ese grado de cultura y sensibilidad que la distinguió, en 2018 presentó la colección Nature e impactó con sus diseños, dando ejemplo de Inclusión Social, integrando en su equipo de modelos a una joven en la pasarela en silla de ruedas.

Hasta Siempre Héléne, descansa en Paz.

Escritora y Comunicadora Social.