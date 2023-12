Depende del cristal con que se mire

El pasado domingo 3 de diciembre de 2023, conmemoramos el día internacional de la discapacidad. Este día pretende promover una cultura de entendimiento de lo qué es una discapacidad y cómo la vivimos en sociedad.

Pese a que son reconocidas legalmente un abanico de discapacidades, aprovecho la ocasión para hablar de la baja visión, una discapacidad poco conocida y entendida por la mayoría de la población.

Aunque, hay quienes no conocen otra forma de "ver la vida", puesto que han nacido con la ausencia del sentido, o lo han perdido por algún accidente o enfermedad, hay otros cuyo sentido se ha mermado por diferentes circunstancias degenerando una condición - generalmente- invisible, en el medio en que se mueven.

A ellos, no siempre le verás acompañados de bastones o perros guías. Tal vez de forma resiliente superan las vicisitudes de su entorno con el arte de vivir superando obstáculos.

No portan pancartas de necesito ayuda. Y les ponemos malas caras al requerir asistencia para la lectura de un menú o formulario con "letritas pequeñas". Y si tienes un poquito de empatía le ves con "lástima", o me equivoco. Pero, no por desconocer su condición, ella se hace inexistente.

Con las asistencias visuales respectivas pueden ser perfectamente funcionales. Empero, el país no está preparado para coadyuvarles a enfrentar su situación y garantizarles un mayor bienestar, ni para uno ni para otro. Pero, estemos alertas, ellos si evolucionan para adaptarse al mundo donde se mueven. Aprenden a ser más sensibles potenciando sus otros sentidos. Se vuelven casi expertos sabuesos, pues su olfato se afina, su audición se agudiza; su tacto se desarrolla permitiendo captar el tamaño, relieve, rugosidad, y hasta la temperatura de los objetos que tocan sea con sus manos o sus pies, su creatividad trasciende y que decirles de la percepción que florece en ellos.

Así como dijo el reconocido activista de los de los derechos de los discapacitados Neil Marcus: "La discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir". Los últimos meses he conocido historias de niños que con el uso de lupas son estudiantes destacados y hasta cuadro de honor, o la del joven estudiante de medicina que saca adelante sus estudios, o la de la colega que transforma un "adecuado" Arial 12 en un Arial 18 para facilitar la lectura de sus documentos.

A los ciegos, muchos les ven con lástima y asombro al ver sus gafas oscuras, o verles portar lupas o bastones y a los otros muchas veces se les descarta por lentos o torpes.

Lo que menos necesitan en este escenario, es la compasión, lo que necesitan es el compromiso de procurarles una mejor calidad de vida y ser incluidos no excluidos.

Sin duda en Panamá, tenemos nuestros propios héroes que han superado y siguen combatiendo una limitación visual, convirtiéndose en paradigmas para otros.

Con lo expuesto se decanta la importancia, de enfatizar que es un asunto de todos velar por el cuidado y bienestar de quienes pudiesen necesitar de nosotros por tener una

limitación temporal o permanente.

Recordemos que uno nunca sabe cuándo le cambia el día y llega la fecha en que puedes enfrentar una discapacidad visual, auditiva, física, mental o visceral.

Durante días previos a la publicación de este escrito he consultado en diversas fuentes y en su gran mayoría, los panameños desconocen los sitios donde puede acudir en caso de enfrentar algún tipo de discapacidad y acceder a algunos beneficios que faciliten la conducción en un ambiente poco producido para "gente diferente".

Son pocos los movimientos que día a día promueven la conciencia