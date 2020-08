Derribad los ídolos de la tribu

Versión impresa

La civilización está en llamas. Los humanos vomitan fuego. La guerra de todos contra todos está desarrollándose.

Es difícil barruntar qué se debe hacer para entender que, en esta crisis, no hay culpables. Sorprendió a científicos y pensadores.

Los destructores actúan en modo negativo a Bacon, quien designó como “ídolos a aquellos obstáculos que evitan el hacer ciencia verdadera, evitan el progreso y agudizan los prejuicios que se establecen en el espíritu humano”

En tiempos difíciles, se debe investigar en la historia y observar que las primeras asociaciones humanas conformaron tribus que diseñaron símbolos para distinguirse de otras.

Los símbolos, además de cosas, también representaron caudillos, por eso los pueblos los convirtieron en mitos.

La mitología griega legó el pensamiento filosófico y científico; la judía legó la religión judeo cristiana y Roma, el sistema jurídico; asimismo, legaron otros ídolos: la familia, valores de convivencia y los que permiten dialogar y entender mediante el debate retórico y no erístico.

Parece que esos ídolos pesan mucho y hoy se quieren cambiar.

No obstante, los símbolos juegan un papel importante en la vida de los humanos.

Según los historiadores, Constantino I, Emperador del Imperio Romano de Oriente, adoptó la frase In hoc signo vinces, "en este signo vencerás", como lema después de su visión del Ji (X) Ro (P) en el cielo, justo antes de una batalla en el año 312 dc. Constantino era un gran estratega y siendo pagano, sabía que los cristianos no querían unirse a su ejército, pero los necesitaba.

Fue una jugada que cambió uno de los principales iconos del Occidente.

Los cristianos se unieron a la batalla y con el tiempo sus iglesias se hicieron poderosas. Con este hecho, se dice, que Dios derrotó a los dioses paganos.

Los cristianos, tiempo después, gritaron: “los dioses han muerto” y sustituyeron los dioses paganos por el Dios cristiano.

Durante la Revolución Francesa, Dios fue reemplazado por la Diosa Razón. No duró mucho.

Friedrich Nietzche, fue el último gran heraldo de la muerte de Dios cuando llegó a la plaza y preguntó: “¿A dónde ha ido Dios? Nosotros lo hemos matado –vosotros y yo, ¡todos

nosotros somos sus asesinos!”

Ese mismo día, el hombre frenético irrumpió en diferentes iglesias y entonó su Requiem aeternum Deo (Descanso eterno para Dios).

Conducido fuera de ellas y conminado a hablar, solo respondió una y otra vez: ¿Qué son, pues estas iglesias sino las tumbas y sepulcros de Dios?

En varias partes del mundo están derribando estatuas, quemando iglesias y construcciones icónicas.

La muchedumbre, está llena de rabia, miedo, y su forma de protestar es destruyendo lo que piensa fue construido por los que tienen la culpa de lo que está pasando.

Otro ídolo para derribar es la vacuna, que con su aporte a la salud de las personas logró que la humanidad tuviera una protección contra los microbios y se constituyera un paso adelante en el progreso de la sociedad.

Por la COVID-19, se ha desatado en el mundo una lucha por el medicamento Hidroxicloroquina, defendido porque lo apoyan opinadores internacionales, elogian su valor, contra investigadores que dicen que es inane, pues no ha sido comprobado su valor médico.

La batalla es de egos y no por la verdad.

Ídolos que se quieren imponer: es expresar lo que se siente sin pensar lo que sienten los demás; falta de respeto a los padres, lo que Freud llamaba el complejo de Edipo, y confrontar a los más viejos, porque ya no aportan.

La humanidad la conforman dos elementos: los que dirigen y los que siguen.

Cuando escasean los que dirigen el espacio, lo ocupan los populistas. Son los que siempre están atacando al dirigente.

El axioma dice: no hay espacio vacío, todo está lleno.

Aristóteles creó el concepto Zoon politikón, cuyo significado literal es ser cívico o animal político y hace referencia al ser humano, que posee la capacidad de relacionarse políticamente.

Sin embargo, lo que ha organizado es un sistema de politiquería.

Los politiqueros ignoran la primera parte de esas premisas y solo defienden al animal político, véase:

“El político está obligado a mentir, a engañar, a estafar, si no miente, pierde. Si no es falso, no será un buen político.

Si no está dispuesto a engañar, mejor es que no se meta en política, porque seguro fracasará”.

El enemigo no es el dirigente que combate al coronavirus. El enemigo es la COVID-19

Panamá sufre y requiere de sus hijos: Respeto a “nuestros derechos humanos” versus “mis derechos humanos”.

Humildad, respeto y disciplina, cultura de paz.