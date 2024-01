Desiderata

Son tantas las cosas que llegamos a echar de menos. A nuestros abuelos y padres, quienes ya los perdimos, al igual que a tantos amigos y familiares. Cuando estamos lejos del terruño, se añora el auténtico sancocho interiorano, cocinado a pura leña, al igual que se nos antoja la chicha de arroz con piña como la que solía preparar mi abuela Rosa. Pero también echamos de menos aquellos días que amanecíamos después de una madrugada de vigilia, en solidaridad con los maestros y profesores en los predios de la Escuela Republica de Venezuela o cuando estuvimos allí , por si eran atacadas las instalaciones de La Prensa.

Aplaudo la reciente gesta ciudadana en protesta contra un contrato minero fraguado en la oscuridad, más allá de los beneficios que pudiesen o no traer a la economía del país. Pero existen muchas otras cosas por las que no se debe dejar de luchar. Me refiero a la democracia, a la libertad de expresión y por un sistema judicial imparcial, entre otros. Veo con preocupación el posible cierre de EPASA, como parte de la estrategia maquiavélica de algunos sectores para defenestrar la candidatura de un solo hombre, alguien que para algunos con muchos no merece una oportunidad, pero, aun así, con el derecho a un juicio dentro un debido proceso. Con esta acción se atenta contra varios de estos derechos.

Decía Martin Luther King que "somos responsables no solo por lo que decimos, sino por lo que dejamos de decir". Nos hacemos cómplices al quedarnos callados cuando creemos que nos conviene.

Durante la pasada década de los ochenta, mientras muchos poníamos en seguridad nuestra integridad física, al luchar contra una narco-dictadura, tuvimos que esperar casi otra década para que la población despertara del largo letargo y dejara de tener miedo al gas lacrimógeno y a los manguerazos.

Entiendo que hay quienes solo buscan proteger su seguridad laboral u otras razones similares, pero jamás debemos doblegarnos ante quien cree ostentar el poder de doblegarnos. Eso, solo Dios. La dignidad no tiene precio. Como humanos debemos conocer el valor de la empatía hacia los principios por los que muchos se sacrificaron en su momento. No podemos quedarnos callados ante un posible cierre de un medio de comunicación, sea el que sea.

No pienso dar una catedra de derecho en esta columna, pero si dejar claro que esta traído de los cabellos que se aproveche una circunstancia judicial en la cual un medio de comunicación no es parte directa dentro del proceso, para cambiarlo de manos o cerrarlo. Ambas situaciones son negativas. Es intolerable que en tiempos en que las comunicaciones y la tecnología han tomado un giro de innovación, las viejas prácticas de callar aquello que nos incomoda aun persisten. Aquel árbol en el medio del llano, en las cercanías de una mina por el que levantamos nuestras voces, está íntimamente ligado al papel que aún se utiliza para imprimir y publicar una noticia. Ambos tienen el derecho a ser defendidos, dentro la realidad de lo correctamente político en nuestros días.

En lo personal, si llega a pasar, voy a extrañar la posibilidad de compartir con los lectores mis ideas y sentimientos sobre la vida diaria. Ya son muchas cosas que echo de menos. Te pido, a quien este leyendo esta prosa que tome muy en serio mi llamado para que nos pronunciemos por la libertad de prensa y para que la democracia no sea avasallada por una decisión judicial que no sea fallada en estricto derecho. Algunas veces la única justicia que debe valer es la divina.

Debemos dejar que la del Todopoderoso sea la que finalmente prevalezca. De Panamá siempre se ha dicho que tenemos un pueblo noble. No permitamos la manipulación de la institucionalidad. Hoy podría se EPASA, en el futuro no sabemos que nos espera. No seamos cómplices de un precedente nefasto y sigamos defendiendo lo correcto por encima de ningún interés político.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!