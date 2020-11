¡Dios bendiga a quienes solo llevan a sus casas la satisfacción de salvar vidas!

Cuando el deber llama, no hay pandemia, vendaval o montaña que se interponga.

Versión impresa

Es una poderosa fuerza interior que te empuja, como un resorte, a salir de la comodidad y seguridad de tu casa, a despedirte momentáneamente, o quizás permanentemente de tus seres queridos, dependiendo de las circunstancias, o lo que te depare la vida, para socorrer a otras personas en desgracia, o simplemente para cumplir con tu trabajo.

Las escenas de decenas de rescatistas voluntarios, miembros de los estamentos de seguridad pública, de protección civil, funcionarios de diferentes instituciones y periodistas arriesgando sus vidas en las Tierras Altas chiricanas para tenderle la mano a un hermano en desgracia, son como un bálsamo para el alma, en un país en donde mucha gente muestra a diario un olímpico desprecio por la vida o el bienestar de su prójimo.

Es gente que no viste de traje, que no recibe canonjías del Estado, que no se sienta a la mesa a disfrutar del festín de las mieles del poder, algunos que ni siquiera reciben un salario y otros que sobreviven con migajas, como muchos periodistas chiricanos que trabajan sin derecho a una paga fija, seguro social o vacaciones.

Lo únicio que se llevan a casa es su satisfacción de ayudar y salvar vidas.

Periodista.