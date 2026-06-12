El Ecoturismo

Para la fecha del 20 de agosto del año 2024, es decir, 17 meses atrás, se divulgaba, en un medio local, una noticia, realmente alarmante y preocupante: Panamá perdía 352 Mil hectáreas de bosques y se hacia un llamado urgente a frenar la deforestación. La información precisa, literalmente, decía así: “Panamá enfrenta una crisis ambiental alarmante, ya que en solo dos años ha perdido 352,873 hectáreas de bosques y otras tierras boscosas, según el «Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023», datos obtenidos del portal web del Ministerio de Ambiente.

Perder, en solo dos años, 352 mil hectáreas de bosques, es, sin duda alguna, un llamado de atención para poner nuestras bardas en remojo. Pero vamos, que no se trata de perder áreas boscosas, sino el exterminio de las formas de vida y la existencia de fuentes hídricas en esa enorme cantidad de hectáreas. Animales, esto es la fauna, plantas, ello es la flora, la variedad de los recursos que provee la densidad boscosa en cuanto a la salud humana, etc., son las pérdidas que se encuentran detrás de la deforestación irracional e ilógica, sin sentido ni objetivo, y cuya devastación jamás podrá superar la infinita riqueza del Oro Verde de Panamá.

El informe de marras al que me estoy refiriendo destacaba, en lo primordial: 1. La urgencia de proteger los recursos forestales del país; 2. Que la pérdida de bosques avanza a nivel nacional y con mayor intensidad en las provincias de Veraguas, Darién y Coclé; 3. Que esa devastación de los bosques ponía en riesgo la biodiversidad, las cuencas hidrográficas, los ríos, el agua y la sostenibilidad ecológica de la nación. Es decir, la cuestión no es relajo y esto lo sabe, perfectamente, el señor Ministro de Mi Ambiente, el Ing. Juan Carlos Navarro. ¡Se aventurará el señor Ministro Juan Carlos Navarro, de reconocida trayectoria en la defensa del ambiente y de los recursos naturales de Panamá, autorizar la reapertura de una extracción y explotación minera, conociendo por cuenta propias de los efectos devastadores de esa extracción de recursos minerales metálicos a cielos abiertos, y máxime cuando él mismo ha firmado sendas resoluciones sancionatorias en contra de la minera?. Pienso que cuando hay principios reales de vida, que nos rigen y que han sido la tónica del actuar y del accionar, no hay interés ajeno que pueda torcerlos o que pueda doblegarlos.

¿Las pruebas de la devastación?. Se tienen. Y es que lo afirmado está basado en imágenes satelitales y análisis geoespacial, como pruebas irrefutables, inobjetables, que ponen de manifiesto la perversa disminución de la cobertura boscosa, pero especialmente en aquellas áreas críticas que es en donde, según el despacho informático, deben concentrarse los esfuerzos de conservación y restauración.

Se ha afirmado, además, que la deforestación y la expansión urbana han afectado notablemente los bosques, particularmente en Veraguas (37.6% de pérdida boscosa), Darién (15.9%) y Coclé (18%). Es decir, que estamos hablando del Pacífico panameño que presenta a lo largo de nuestra geografía una deforestación de bosques que muestran una desolación vergonzosa y miserable, entre tanto, el Atlántico panameño viene siendo amenazado por una explotación minera que demanda más y más hectáreas para la deforestación y la devastación de nuestros bosques en aras de la extracción de recursos minerales metálicos: cobre, plata, oro, molibdeno, etc.

Por ello, muy a pesar de que el 67.15% del territorio panameño sigue cubierto por bosques y rastrojos (Sobre todo por los bosques y selvas en el Atlántico), la pérdida de 352,873 hectáreas en este periodo representa una reducción del 4% a nivel nacional, por lo que este descenso, muy significativo en algunas regiones, amenaza la biodiversidad y la sostenibilidad ecológica, acentuando efectos muy lesivos, negativos, en el medio ambiente del país.

No es cierto, luego de conocer esta información, que la alternativa de desarrollo para el país y el incremento de ingresos para el Estado que reditúe mejores ingresos y fuentes de trabajo para la población, dependa o tenga, indefectiblemente, que enfocarse o centrarse en la explotación minera , esto es en la reapertura de una mina que ha sido exiliada de la juridicidad panameña, por un fallo de inconstitucionalidad, harto conocido, proferido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (en realidad, por dos Fallos: 1. El de 21 de diciembre de 2017 y 27 de noviembre de 2023). Esta corporación minera ha sido objeto de una especie de capitis diminutio máxima. En el Derecho Romano, la capitis diminutio máximaera entendida, según la Enciclopedia Jurídica Omeba, como la condición que suponía la pérdida de los tres estados: Su libertad, su ciudadanía y su familia, de manera que el ciudadano que la sufría era, en la práctica, un incapaz de derecho, desprovisto de personalidad jurídica, y en consecuencia se le privaba de su libertad debiendo someterse a la autoridad de otra persona; de los derechos emergentes de su calidad de ciudadano, como el jus honorum y el jus sufragii; de los derechos emergentes de las relaciones de familia, como la tutela, curatela, sucesión y jus connubii.El patrimonio se transfería íntegramente a su amo puesto que también se le privaba del jus commercii.



No iremos lejos, en aras de hacer denotar que el ecoturismo, el bienestar en la salud en contacto con la naturaleza, la cultura y los paseos en medio de los caminos y corredores de la naturaleza, constituyen la verdadera riqueza de una nación. Así pues, tenemos el caso del vecino país de Costa Rica, para el año 2016, unos 2,9 millones de turistas extranjeros visitaron el país y el 66% de ellos afirmaron que el ecoturismo era uno de sus principales motivos de visita. Los turistas gastaron una media de 1 309 dólares por persona, reportando ingresos al país de 2.500 millones de dólares en ese mismo año 2016, relacionados en parte con el turismo de naturaleza, lo que equivale al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Se calcula que, en el año 2015, sólo las zonas de conservación forestal recibieron aproximadamente un millón de visitantes no residentes y 900.000 visitantes nacionales (Fuente: www.fao.org › costa rica › noticias › detail-events).

Y es que deviene en argumento inobjetable que el turismo basado en la naturaleza representa aproximadamente un 20% del mercado mundial y este sector crece tres veces más rápido que el sector turístico en su conjunto. No hay minería extractiva que pueda competir con los enormes réditos económicos que deja el turismo que tiene como plataforma de promoción a la naturaleza en sí, sus bosques, sus ecosistemas, sus ríos, cataratas, riachuelos, quebradas y toda la multiplicidad y variedad de especies de aves, animales, una impresionante fauna, y la flora en su conjunto y totalidad.

Se reconoce que si los bosques se gestionan de manera más sostenible, pueden contribuir con los medios de vida y la seguridad alimentaria de muchas personas en condiciones de pobreza en zonas rurales, el consumo y la producción, entre tantas otras cosas.

“El abastecimiento de productos agrícolas locales, mejora el bienestar de las comunidades de destino y aumenta su atractivo en los mercados turísticos, ya que ofrece a los visitantes una mayor variedad de productos frescos”, así se expresaba Octavio Ramírez, quien fuera o es el Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

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El Gobierno Nacional sabe, sin duda alguna, y más lo sabe el Ministro de Mi Ambiente, que la riqueza de Panamá, no es la minería, al contrario, son nuestros bosques que están amenazados de extinción por enormes intereses corporativos leoninos y hasta extorsivos en componenda o contubernio vergonzoso con panameños que apuestan también a la extinción de vida y a la ganancia troglodita y voraz sin importarles un comino este discurso.

Yo apuesto por el oro verde de mi país. ¡Dios bendiga a la Patria!