El Internet de las Cosas (IoT)

El Internet ha transformado nuestra sociedad, generando cambios en la educación, el trabajo, los negocios, la investigación y la vida diaria. Actualmente. la conectividad a Internet se ha convertido en una necesidad fundamental, ya que incluso con el distanciamiento, nos permite continuar realizando nuestras actividades cotidianas.

Pero en ocasiones, necesitamos utilizar esta conectividad para otras actividades como controlar remotamente algunos objetos comunes en el hogar o el trabajo, (puertas y ventanas, electrodomésticos, línea blanca, lámparas, etc.).

Conectar estos dispositivos a Internet para controlarlos y programar sus funciones, es de gran beneficio.

La conectividad de dichos dispositivos a Internet está ligada al concepto de Internet de las Cosas (Internet of Things), utilizado por primera vez por Kevin Ashton, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 1999, describiendo la red que conecta objetos del mundo físico a Internet utilizando sensores.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), define el Internet de las Cosas o IoT, como “Una infraestructura global para la sociedad de la información, que permite servicios avanzados interconectando elementos (físicos y virtuales) basados en tecnologías de información y comunicación (TIC) interoperables existentes y en evolución.”, es decir, el IoT comprende la interconexión digital de dispositivos físicos o virtuales, que puedan ser conectados a Internet.

El IoT se fundamenta en el principio de conectividad, ya que, al contar con todos los dispositivos conectados a Internet, permite a los dispositivos, enviar y recibir datos desde y hacia las diferentes redes de comunicación, para posteriormente ser almacenados y/o utilizados en diferentes servicios por los usuarios, o por otros dispositivos conectados a la red principal o a otras redes externas.

Es necesario aclarar la diferencia entre Internet y la Web. Internet, se refiere a la red de comunicaciones que transporta la información entre los dispositivos, y la componen los distintos equipos de comunicación tales como switches, routers, puntos de acceso, conectados mediante cables de red, fibra óptica, antenas, satélites, etc.

Por otro lado, la Web, es la capa de aplicación que sirve de interfaz para que la información transmitida a través de Internet pueda ser utilizada.

Una red IoT está formada por sensores que permiten percibir el mundo físico, actuadores los cuales realizan funciones y son controlados por las aplicaciones, dispositivos de comunicación gestores del tráfico de la información, y las aplicaciones que permiten la interacción con los usuarios.

También el IoT puede ser considerado como una red de redes, ya que posibilita la interconexión mundial entre las distintas redes aisladas (empresariales, académicas, industriales, caseras, etc), resultando en una macrored de dispositivos interconectados a Internet, que pueden ser automatizados e interactuar mutuamente, utilizando protocolos de acceso y de seguridad.

Actualmente existen múltiples aplicaciones de IoT para distintos sectores, tales como transporte (optimización de rutas, semáforos inteligentes y gestión de estacionamientos en tiempo real, etc.), urbanismo (automatización de sistemas de suministro eléctrico y agua, reconocimiento facial, seguridad inteligente, comercio electrónico, servicios de entrega, monitoreo de accidentes, etc.), domótica (cerraduras inteligentes, detectores de humo, sensores térmicos, control de electrodomésticos, alarmas, etc.), salud (diagnóstico y cirugías remotas, monitoreo de enfermedades, etiquetas inteligentes para medicamentos, gestión automatizada de la información de pacientes, etc.), industria (automatización y gestión de procesos, aumento de control de calidad mediante toma de decisiones basadas en inteligencia artificial, etc.), educación (optimización de resultados de aprendizaje, aportes en investigaciones científicas y tecnológicas), industria hotelera y aeroportuaria (recepción automática por robots, automatización del manejo del equipaje y prestaciones de servicios personalizados), comercio (tecnologías para inventario, pagos y gestión de productos), gobierno (optimización y gestión de datos, políticas de privacidad y acceso a la información), y deportes (monitores de actividad física, bandas, ropa y zapatillas inteligentes).

Un informe publicado por la compañía Cisco en mayo de 2020, estima que para el año 2023 existirán 29 300 millones de dispositivos electrónicos conectados a Internet mundialmente, y la mitad de ellos serán objetos del IoT, por lo que, dicha tecnología seguirá ganando popularidad y más personas podrán disfrutar de la misma, utilizando asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant, Siri o Cortana.

