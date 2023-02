El rol del juez penal En la aplicación del control convencional

El juez penal está obligado por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la aplicación de su cuerpo iuris jurídico internacional en sus decisiones; y como sabemos en cualquier jurisdicción no solamente la penal ello con base en el principio pro homine; ahora bien con respecto al Juez Penal como sabemos esta aplicación del control convencional nuestros jueces penales locales lo deben hacer a través de la aplicación de Control Difuso, ya que como hemos visto los órganos del Poder Judicial a través de sus jueces locales, que en el caso de nuestro país que es Estado Parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; estos deben ejercer ex oficio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentra en constante interacción en la protección de la persona humana.

Todos los jueces nacionales deben ejercer el control difuso de convencionalidad, sabemos que el control Constitucional está presente desde el inicio y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente al crearse las Garantías Judiciales y los Órganos Internacionales de protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, se advierte claramente una internacionalización del Derecho Constitucional, particularmente al trasladar las garantías constitucionales como instrumentos procesales para la tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de la supremacía constitucional, a las garantías convencionales como mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos previstos en los pactos internacionales cuando las garantías constitucionales no han sido suficientes, por lo que se configura la supremacía convencional obligada a aplicar.