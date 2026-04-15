El software está entrando en su era más poderosa

La inteligencia artificial es el cambio tecnológico más trascendental desde Internet, y el más transformador para el software empresarial. No porque la IA lo amenace, sino porque la IA lo necesita. Los avances en el razonamiento, la generación de código y los agentes autónomos son reales y transformarán todas las industrias.

Lo veo de primera mano. La IA está impulsando ganancias de eficiencia de dos dígitos en todas nuestras operaciones. En más de dos tercios de nuestros últimos acuerdos en la nube del cuarto trimestre, los clientes optaron por incluir capacidades de IA. Los fabricantes utilizan agentes de IA para automatizar los procesos de cotización, lo que reduce drásticamente los tiempos de respuesta. Los equipos de consultoría recuperan una cuarta parte de su semana laboral para dedicarla a tareas de mayor valor. Esto no es una exageración: está sucediendo a escala empresarial.

Cada gran cambio de plataforma sigue un patrón. Al principio, el valor se acumula en las capas inferiores de la arquitectura: la computación, los modelos y la infraestructura. La fiebre del oro comienza con la inversión inicial. Con el tiempo, el valor perdurable se traslada a la capa de aplicación, donde la tecnología se traduce en resultados empresariales. Internet dejó esto claro. La computación en la nube lo confirmó. La IA no será diferente. El software no está llegando al final del camino, sino que apenas está comenzando. En otras palabras: el software se está convirtiendo en el superpoder de la IA.

¿Dónde reside el valor real?

En todas los sectores, las empresas están invirtiendo miles de millones en IA, impulsadas por avances significativos en capacidad y productividad. Sin embargo, muchos tienen dificultades para traducir los experimentos en resultados medibles para toda la empresa. Las causas principales son bien conocidas: entornos de datos fragmentados, procesos aislados, gobernanza inconsistente e IA integrada en sistemas heredados obsoletos.

Independientemente de su sector o tamaño, cada cliente con el que hablo quiere una cosa: una IA que comprenda profundamente su negocio y lo haga de manera segura y confiable. Esto requiere aplicaciones integradas, datos empresariales armonizados y controles claros.

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