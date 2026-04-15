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Panamá

Corte declara ilegal adenda de Lotto y Pega 3, los juegos impulsados por Publio De Gracia

Publicado 2026/04/15 20:00:00
  • Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica

Este demanda fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán.

Publio de Gracia, exdirector de la junta directiva de la LNB.

Publio de Gracia, exdirector de la junta directiva de la LNB.

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La Corte Suprema de Justicia declaró nula por ilegal la Adenda No. 5 del contrato suscrito entre la Lotería Nacional de Beneficencia y la empresa Scientific Games, LLC.

Este demanda fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán, quien explicó en su momento que no se puede prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable. 

"La única forma de hacerlo es logrando ciertos requisitos especiales que no se cumplieron aquí, y el monto a prorrogar en el contrato debe ser menor al monto actual", explicó  Meilán.

Según Meilán, existieron cuatro violaciones al contrato: la primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años; la segunda es que altera y modifica el objeto del contrato; la tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista; y, por último, aumenta los porcentajes y exonera del impuesto.

Ya el presidente José Raúl Mulino había pedido eliminar estos juegos debido a las cuantiosas pérdidas que ocasiona a la Lotería Nacional.

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