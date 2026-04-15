Corte declara ilegal adenda de Lotto y Pega 3, los juegos impulsados por Publio De Gracia

La Corte Suprema de Justicia declaró nula por ilegal la Adenda No. 5 del contrato suscrito entre la Lotería Nacional de Beneficencia y la empresa Scientific Games, LLC.

Este demanda fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán, quien explicó en su momento que no se puede prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable.

"La única forma de hacerlo es logrando ciertos requisitos especiales que no se cumplieron aquí, y el monto a prorrogar en el contrato debe ser menor al monto actual", explicó Meilán.

Según Meilán, existieron cuatro violaciones al contrato: la primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años; la segunda es que altera y modifica el objeto del contrato; la tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista; y, por último, aumenta los porcentajes y exonera del impuesto.

Ya el presidente José Raúl Mulino había pedido eliminar estos juegos debido a las cuantiosas pérdidas que ocasiona a la Lotería Nacional.