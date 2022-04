¡Emprendamos! El momento es ahora.

¿Es Panamá un país competitivo? ¿Estamos haciendo algo al respecto? ¿Queremos destacar y demostrar de que somos capaces los panameños?

Versión impresa



Quizás sean preguntas que alguna vez se han hecho o quizás nunca les paso por la mente. Creemos que el gobierno debe solucionar nuestros problemas, por algo los elegimos gobernantes, pero y que hay de nosotros como sociedad.



Ante la situación económica que presenta el país como consecuencia de la pandemia por Covid-19 desde inicios del 2020, muchos se han recostado al Estado para que les proporcione alimentos y subsidios a través del vale digital.



¿Pero esto esta solucionando algo? En lo que a mí respecta, no lo está haciendo. El dinero no llega a las personas que deben de llegar, los alimentos son desperdiciados, y no son más que cifras que utilizan para decir “hice esto”. Lo que el sistema económico de Panamá requiere es el apoyo de la sociedad, de aquellos emprendedores que encuentran una oportunidad en el mercado, establecen su propia empresa, generen empleos y ponga a caminar a la economía. ¿Porque tenemos que depender de la minería, o del Canal de Panamá?, si bien son buenas fuentes de ingreso y generadores de empleos, pero la gran mayoría de los panameños trabaja para una empresa extranjera, y son ellos los que se llevan el dinero del país.



Con la pérdida de empleos, cierre de empresas, escases de oportunidades de trabajo y prácticas profesionales para los jóvenes recién graduados y que cursaban sus últimos años de estudios, muchos panameños decidieron emprender con negocios informales. Pero esto es apenas es el comienzo, ya que son microempresas operadas generalmente entre familiares, solo ocupan de dos a tres personas para operar y posiblemente la gran mayoría lo esta haciendo solo por subsistir y llevar el sustento a sus hogares.



Quizás los riesgos asociados al emprendimiento sean uno de los factores principales por los cuales muchos panameños no se atreven a emprenden. Tienen miedo de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en algo que puede fracasar. Pero porque amarrarse a un “puede fracasar” en vez de “puede funcionar”, dejen de ver el vaso siempre medio vacío. Como dice el dicho “no hay peor intento que el que no se hace”.

Además, gracias a la nueva ley de emprendedores del 02 de diciembre de 2020, muchos panameños podrán formalizar sus empresas de manera 100% digital y aquellos que requieran de un capital para iniciar pueden hacerlo a través del apoyo de los programas de fondos para innovación y emprendimiento que ofrece Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del capital semilla de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ().

Considerando las facilidades que nos trae la era digital con el aumento en el uso de plataformas virtuales, de los avances tecnológicos que se siguen dando y el regreso a clases presenciales, hacemos un llamado a las instituciones educativas, profesores, empresas y a la sociedad misma a dotar de conocimientos y herramientas a nuestros jóvenes panameños y seguir incentivándolos a ser sus propios jefes. Es momento de hacer un cambio y todos podemos ser parte de él.

VEA TAMBIÉN: http://Las fantasías y autoengaños de los panameños Roberto Cedeño

Quiero finalizar citando una frase que me gusta mucho y el cual uso como un mantra para mis pensamientos y decisiones desde hace muchos años y espero les ayude a ustedes también:

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”

-Albert Einstein

Elaborado por aspirante a maestría de Maestría de UIP.