Es vergonzoso lo que ha ocurrido con la Comisión 20 de Diciembre

Dos eventos recientes me revolvieron los sentimientos. Primero, la versión de Netflix sobre la mal llamada "Operación Causa Justa", que no es más que la absurda y abusiva invasión militar de la primera potencia bélica del mundo contra un pequeño y prácticamente inofensivo país.

La segunda, el ultimátum de desalojo que le hizo la Administración del Parque Omar a la Comisión 20 de Diciembre.

Es inaudito que este último evento suceda en una administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del parque que lleva el nombre de su líder máximo, Omar Torrijos, una persona a la cual no se le puede regatear su patriotismo.

Es evidente que ningún gobierno, incluyendo los perredistas, han tomado en serio la reinvidicación de los panameños que murieron, de una u otra forma, en esa conflagración militar.

La recurrente falta de fondos para continuar con la exhumación e identificación de los cadáveres ha hecho que la Comisión del 20 de Diciembre haya tenido que implorar prácticamente por ayuda económica.

Lo menos que merecen los que cayeron en una invasión que no pidieron ni propiciaron, es que el Estado facilite su identificación y sepultura como merecen. Mientras nuestros gobernantes no muestren valentía y seriedad, no podremos saldar esta deuda con la historia.

