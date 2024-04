Ética-poética de Esther María Osses

El ideal platónico, una de las cumbres de la cultura Occidental, concebía la unidad de lo perfecto, en tres dimensiones: Verdad, Bien y Belleza, o, lo que es lo mismo: el recto saber, el recto hacer y perfecto sentir. Con el decurso de los siglos, primero Pablo de Tarso, judeo-helenizado, vería en esta unidad las características del Dios cristiano y más tarde, la Escolástica, tras el reinado indisputado de Aristóteles, volvería a poner en el centro las ideas platónicas, combinándolas con la Patrística, en largas disputas teológicas que llenan los anales de la Edad Media Europea.

Tras la caída de Constantinopla, los emigrados bizantinos llevarían los textos que Occidente desconocía de los grandes pensadores griegos, y con ello darían impulso al primer momento de gran luz en Occidente. Desde la Hispania islámica, Averroes y otros pensadores, insuflarían su relectura de Aristóteles y con ello igualmente contribuirían al remozamiento de la dogmatizada enseñanza escolástica.

Este largo exordio para referirme al porqué Ética y Poética aparecen enlazadas. Matrimonio algo extraño para el cientificismo decimonónico que aún impera en muchas Facultades universitarias en Panamá, alejadas de los planteamientos de la complejidad y el anticolonialismo en su forma euro-centrista, que son contrarios al avance contemporáneo de las ciencias (un verdadero ecosistema de saberes), donde también las Humanidades tienen su sitio, no por mero esteticismo, sino como imperativo del ser y quehacer de los ciudadanos de nuestro tiempo. Quien dude de esta afirmación lea a Edgar Morin o a Ilya Prigogine, o a Maturana y Valera, o a Antonio Damasio o John Searle.

En tierras panameñas, lo mejor de la poesía ha alcanzado a columbrar verdades necesarias, sobre todo cuando estas verdades están ligadas a la dialéctica social y socio histórica. Pensemos en Rogelio Sinán, Manuel Orestes Nieto. Pedro Rivera. José Guillermo Ros-Zanet, Elsie Alvarado de Ricord; y en Esther María Osses.

De los grandes poetas y poetisas istmeños, el tema ético se adentra en la poesía por dos caminos que se entrecruzan: la defensa de la nación panameña y la lucha anti-imperialista, por un lado; y la solidaridad con los grupos más vulnerables, "los pobres de la tierra" con los que martianamente los poetas de Panamá "han querido su suerte echar". (Martí: Versos Sencillos III).

Por sensibilidad y convicción, por sentimiento y cognición, Esther María Osses transitó ambas sendas de Ética-Poética, exaltando los valores de la solidaridad, tanto en su dimensión de hermandad como en su denuncia anti-colonial.

Para muestra un botón. Veremos cómo Esther María Osses expone estos asuntos, con particular referencia al segundo. Para ello nos valemos de un texto suyo, dedicados a hacer pensar a los niños y niñas, y con ello imbuirles de esta sensibilidad y posicionamiento ético/político. Es un texto de denuncia, el cual adopta la forma del asombro, del: "¿Cómo puede ser esto?", tan usual cuando, ante la injusticia manifiesta, nuestro ser más íntimo se revela. Es el momento en que "adquirimos conciencia", honda, tal vez no muy razonada y racional, pero de total certidumbre de que algo no está bien. El poema en cuestión se titula:"Niños Descalzos", y aparece en su libro "Semilla".

"¡Cuántos niños descalzos!/

Dime por qué./nunca tienen traje nuevo, dime por qué./ nunca tienen un juguete,/ dime por qué./ ni siquiera han visto el lago,/ ¿Por qué? ¿Por qué?

Son niños de mentira, / dime, ¿lo son? ¿O son niños de veras/ como yo soy? Sus casas son de hojalata,/o de cartón; la lluvia las deshace,/ las quema el sol.

Les diré que se muden/ No lloren más./ Mi casa de muñecas/ es buen hogar."

Esta es una denuncia casi ontológica de la pobreza crónica, estructural de nuestra sociedad capitalista, con su lógica concentradora y excluyente, que hace que un país como Panamá, pueda crecer mucho, pero la gente sea más pobre relativamente, pues se ahonda la distancia que media entre los muy ricos y los depauperados: esos sin zapatos, sin traje nuevo, sin juguetes, crecen y malviven en los lugares urbanos marginales y la extenso territorio de las comarcas indígenas, en las serranías degradas y los caseríos olvidados de la mano de Dios.

Cómo golpea esa terrible pregunta "Son niños de mentira, dime, ¿lo son?" O son niños de verdad, como lo somos tú y yo. Pocas veces la crítica ética cala tan hondo y la verdad social se revela con su brutal franqueza. Vale la pena pensarlo en este momento en que tanto se abusa del discurso sobre la pobreza, con un lenguaje tecnocrático "políticamente correcto". A quienes así razonan valdría preguntarles: realmente piensan que sus hijos son como estos hijos de la pobreza y, por lo tanto, "¿lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mi Patria?"