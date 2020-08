Evite perder la garantía de su celular durante la pandemia

Definitivamente, preservar la vida es nuestra prioridad, sin embargo, en el afán por este trascendental cometido, los profesionales de la salud, nos recomiendan desinfectar el teléfono celular, por ser de constante uso y contacto con nuestras manos y rostro; áreas sensitivas de posibles contagio de la COVID-19.

Versión impresa

Para ello, los consumidores están utilizando alcohol, pero, ¿qué consecuencias tiene este acto repetitivo en los equipos? Y si además, adicionamos aplicar esta medida en teclados, pantallas, monitos, teléfono fijo y demás, posiblemente nuestra inversión esté en riesgo, ya que estos equipos fueron fabricados antes de la pandemia y no todos cuentan con la protección anti-humedad como algunos equipos de última generación.

Por lo que la exclusión de la garantía por presencia de humedad ya estaba dada e informada al consumidor. Para resolver este dilema, consultamos técnicos dedicados a reparar estos equipos y nos indicaron que el alcohol con el que suelen limpiarse los celulares es isopropanol, llamado alcohol isopropílico o Propan-2-ol que es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua, es ideal como limpiador para contactos eléctricos, ya que no deja residuos.

Aun así, es posible desinfectar el equipo con el alcohol que empleamos en las manos tomando en cuenta las siguientes recomendaciones para proteger nuestro equipo:

- Antes de empezar la limpieza, apague el celular y quite la funda y desenchufa cualquier cable o accesorio que tenga.

- Utiliza una tela suave, que no deje pelusas, como el paño para limpiar el lente de una cámara.

- Cuando termines la limpieza con el líquido, usa un paño seco para limpiar el exceso de humedad.

- Evite la entrada de agua en cualquier orificio y no aplique soluciones líquidas directamente sobre el teléfono.

- Si es necesario, humedezca la punta de la tela con un poco de agua destilada o desinfectante o un producto a base alcohol (más del 70% de alcohol etílico o isopropílico) y limpie suavemente el frente y la parte trasera del teléfono sin presionar, evitando la limpieza excesiva.

-Muy importante, no usar aire comprimido y no apliques cloro. Advertimos que estas recomendaciones de limpieza son solo para superficies de vidrio, cerámica o de metal del teléfono, no es recomendable para accesorios suaves, como aquellos hechos de cuero, goma o plástico.

VEA TAMBIÉN: Rasquiña histórica

- Se recomienda esperar algunos minutos para asegurarte que tu celular este completamente seco antes de encenderlo nuevamente.

Recuerde que la medida de salubridad es lavarse las manos para evitar el contagio la COVID-19, y de esta manera tampoco contaminaremos el celular y evitaremos la necesidad de limpiarlo constantemente.

Abogada.