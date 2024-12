Experimentando con abuelos en Panamá

Un experimento es algo que los científicos llevan a cabo tras haber fijado previa y conscientemente una serie de parámetros. Es "un procedimiento científico efectuado para descubrir algo o demostrar hechos conocidos". Los bajos rendimientos y pensiones de hambre por los sistemas de jubilaciones por cuentas individuales son hechos ampliamente conocidos en el mundo y con la suficiente evidencia de fracasos del bien común de los ciudadanos. La evidencia es consistente que a los únicos que les rinde el diseño de ese tipo de pensiones son a los accionistas de las administradoras de fondos de pensiones que incrementan la proliferación de instrumentos financieros con "operaciones de autocartera" con el subsecuente aumento de salario a sus directivos.

¿Qué evidencia sólida hay al respecto del fracaso de las cuentas individuales? Islandia en octubre de 2008 contaba con un sistema de pensiones individuales y el fondo de las mismas eran manejadas por la banca financiera privada, y entraron en una profunda crisis social al declararse en bancarrota por la quiebra de la compañía norteamericana de servicios financieros Lehman Brothers donde gestionaban las inversiones de sus jubilaciones. Su enorme sector bancario se paralizó, casi arrasó con el mercado de valores nacional y provocó que el sistema de jubilación perdiera más del 20% de sus recursos. Regresaron al sistema solidario, nacionalizaron los bancos y salvaron a su nación.

Con toda la evidencia que hay en el mundo, un pequeño grupo del establishment panameño quiere conseguir el premio nobel de economía en el 2038 experimentando con el dinero de las jubilaciones de los funcionarios públicos de Panamá en la bolsa de valores. El pueblo no cree en el experimento, ya que la plata pública en las concesiones de electricidad, telecomunicaciones y basura no mejoró la calidad del servicio en el país y encareció el mismo. No hay credibilidad que el sector privado pueda maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de sus funciones de la cuota obrero patronal del Estado.

Entramos en diciembre y no hay acuerdo porque no se ha alcanzado la verdad, pero lo más triste es que estamos desafiando la democracia y los aires de Navidad panameña huelen a una "democracia herrenvolk". La ciudadanía se siente vulnerable y piensa en gran manera que están probando con ellas "vacunas" ,"curas" y "soluciones financieras" milagrosas que en otros lugares han fracasado y no aprueban la medida.

Las modificaciones a la ley del seguro social están diseñadas a la medida para exonerar el impuesto a las concesionarias de fibra óptica para pagarlo con el aumento de la edad de jubilación de las panameñas y los panameños.

La promesa clave de las democracias es dejar que las personas decidan su propio destino y que puedan usar las elecciones como herramientas para impugnar la mala gestión o recompensarlas. El martes que pasó, se celebró el día internacional del Día de los Derechos Humanos y es propicio recordar que las democracias consociativas suelen privar a sus ciudadanos de la facultad de controlar las leyes que rigen sus vidas y que no debemos llegar a ese punto.