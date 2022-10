Guarderías y comedores municipales

Las noticias en nuestro país están enfocadas en gran parte en sectores privilegiados de la población. Eso nos hace perder de vista el problema que tiene un alto porcentaje de nuestros habitantes.

Me hago la gran pregunta qué ha pasado con las guarderías y los comedores municipales para entender las necesidades de muchos panameños que necesitan de estos servicios municipales.

Durante alguna gestión municipal recuerdo haber visto la gran aceptación del comedor municipal ubicado en la 5 de mayo, mismo que fue clausurado en el periodo de Blandón con el argumento de que no era rentable sostener ese comedor y hoy día es un edificio completamente en abandonado. ¿ Hace falta que sea rentable para que parte de la población tenga una opción económica de un buen almuerzo?

Las guarderías municipales no cuentan con personal idóneo, ya que premian a personas contratándolas por haber trabajado en campañas políticas.

¿Qué piensan cuando toman estas decisiones que descuidan completamente las necesidades de la clase trabajadora que debe ser respaldada por el municipio?

Si la política realmente es el arte de lo posible, es importante que llegue alguien que tenga la la voluntad de pensar en el pueblo y no solo en las rentabilidad y valorar la inversión estatal para mantenerlos en las mejores condiciones. Es cuestión de ser más humano más que con lo político.

Yo estoy convencido que lo que se necesita es ponerse en los zapatos de la gente. Pensar en la gente y sus necesidades, no en beneficios individuales. Esto, que parece una sutileza, es lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Mientras los gobernantes no puedan ser empáticos y entender las necesidades de todos, difícilmente podrán resolverlas. Querer resolver un problema que no se conoce en profundidad es como poner la carroza delante del caballo. O peor, que sencillamente no haya interés.

No se puede decir que un gobierno no comete errores, porque nada es perfecto, pero al menos todos deberían tener la visión de ponerse en el lugar de los más necesitados y darles la oportunidad de tener una vida digna.