El caso Odebrecht se ha vuelto una caja de Pandora. Analicemos los hechos: los grupos de poder deciden quitar de la silla de los acusados a ciertos implicados y dejar a otros, ¿por qué? Porque la intención es clara: afectar directamente a adversarios políticos mediante la manipulación de este juicio.

Pero al destapar la olla, descubren que ex presidentes, fiscales, candidatos a presidentes, empresas de comunicación etc, etc, están implicados seriamente; y con la ayuda de los factores de poder, deciden no juzgarlos.

¿Quién se beneficia? Los candidatos presidenciales que son controlados por el poder económico, sobretodo, el del partido en Gobierno, ya que tiene toda su maquinaria al servicio para aspirar a seguir en el poder.

Ahora bien, imagínate que mañana caigas tú en manos de la justicia selectiva: si estás cerca de los poderosos, te salvas, si no, se salva otro. ¿Qué implica para la sociedad ? Una gran incertidumbre al no contar con un sistema de justicia eficaz. ¿ Qué significa esto para el país ? Ningún empresario extranjero querrá invertir, si no se le garantiza una justicia transparente.

Los griegos hacían un análisis que nos puede servir para entender a fondo el problema. Se preguntaban qué era más importante, si el bien, la verdad o la justicia. Cuando el bien es el valor más importante, siempre habrá verdad y justicia.

Llevado a nuestra realidad, si los jueces ejercieran su trabajo apegados a la ley y sin influencia de los gobernantes de turno, no se estaría coaccionando la aspiración presidencial de un candidato, ni manipulando la justicia para beneficio político de algunos.

La apertura de la caja de Pandora le ha quitado credibilidad a la clase política y a los que van apareciendo como sospechosos. Esto nos deja confundidos y huérfanos de liderazgo. Como ciudadanos tenemos el derecho y responsabilidad de decidir en las urnas el destino de nuestro país sin limitar nuestras opciones mediante una justicia selectiva.

LEA TAMBIÉN: Farmacias municipales: ¿una opción o una utopía?