Hacer espacio para Innovar

Durante años he tenido el privilegio de trabajar de cerca con decenas de líderes del sector público y privado.

De esas profundas y enriquecedoras conversaciones he aprendido que, no importa el país, industria o tipo de organización, el líder siempre desea lo mejor para su organización y, de hecho, todos están conscientes de la importancia de innovar y evolucionar.

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No obstante, he aprendido a distinguir a los líderes que lo saben de aquellos que ponen en marcha la innovación.

He visto un patrón entre aquellos líderes que están tan ocupados con sostener el presente que ni siquiera pueden hacer el espacio para mirar y replantearse el futuro de sus empresas porque tienen exceso de presente: reuniones, presupuestos, contrataciones, reorganizaciones, implementaciones, etc.

Esto, aunque siempre ha sido un reto para todos los líderes, con la revolución de la IA sí se vuelve un tema central.

La IA es, para los líderes que ya estaban innovando, un acelerador sin precedentes; para los que no lo estaban haciendo, la posibilidad de innovar; pero para aquellos que aún se resisten… significará la mayor amenaza.

Esta nueva era exige a su vez que entremos con una nueva mentalidad, donde lo que parecía imposible ayer hoy es posible y donde lo que hoy parece inalcanzable mañana será posible.

Esta es una mentalidad que se tiene que cultivar desde el líder hasta el resto.

El "siempre se ha hecho así", el "eso no es posible" o el "somos los más grandes y los primeros" pertenecerán a una mentalidad del pasado.

En nuestras empresas, innovar comienza por algo que parece sencillo, pero que muchas veces posponemos: detenernos a cuestionar lo que damos por hecho. ¿Qué necesita hoy nuestro cliente que todavía no le estamos ofreciendo? ¿Qué estamos haciendo por costumbre, aunque ya no funcione? ¿Qué podríamos hacer ahora que antes parecía imposible?

El trabajo del líder es crear las condiciones para que esos espacios para cuestionar, proponer y crear sean parte de su cultura. Se requiere también tener la disciplina y el compromiso para asignarles tiempo, recursos y responsables.

Para Panamá, la oportunidad está en que cada vez más empresas puedan innovar y competir en nuevos mercados, las instituciones respondan mejor a las personas y los talentos encuentren dónde desarrollar sus ideas.

El país crecerá y evolucionará en la medida en que sus líderes amplíen su visión y potencien su capacidad de innovar.

Mi recomendación para los líderes: no se enfoquen en usar IA, sino en integrarla para crear organizaciones versátiles y adaptables para ver nuevas oportunidades y convertirlas en crecimiento para su empresa, su país y su región.

¿Estoy abierto a lo nuevo y haciendo espacio para INnovar o, por el contrario, estoy aferrado al presente y resistiéndome al cambio?