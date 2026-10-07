Orillac inaugura Tienda del Pueblo en Changuinola y supervisa proyecto de agua

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, inauguró una Tienda del Pueblo remodelada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, y supervisó varios proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Estas obras buscan fortalecer el abastecimiento de agua potable en la región, donde el Gobierno Nacional invierte alrededor de $200 millones.

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Con la Tienda del Pueblo en Changuinola, el IMA optimiza su red de 17 tiendas permanentes que, junto a las agroferias y agrodistribuidoras, forman parte del programa de seguridad alimentaria.

“Hoy es un día importante para Changuinola, se hace realidad la tienda del IMA, la número 17 a nivel nacional, y que viene a llenar un vacío importante y apoyar en la economía de todos los bocatoreños, especialmente de esta región, porque el ahorro que se consigue aquí es muy importante para la comunidad, para la familia”, expresó Orillac, destacando que este local es una instalación de primera, con aire acondicionado y facilidades que permiten una mejor gestión de los productos.

“Cuando uno lleva este tipo de proyectos a las comunidades, nos llena de satisfacción, porque al final de cuentas estamos llevándole mejoría a la población. Y es parte de lo que el presidente Mulino ha estado tratando de hacer durante estos años de administración”, acotó el ministro Orillac, quien estuvo acompañado por el director del IMA, Nilo Murillo.

Esta tienda cuenta con la capacidad de atender a más de 3,500 personas al día y busca acercar los alimentos básicos a precios justos a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Con este acondicionamiento integral, los moradores de Changuinola, Finca 6, Finca 11, Finca 12, Finca 13 y Finca 14, El Empalme, El Silencio, Guabito, La Mesa y otras comunidades del distrito contarán con instalaciones adecuadas para realizar sus compras con mayor comodidad.

Esta obra fue realizada con la colaboración interinstitucional del personal de las regionales del IMA de Chiriquí, Veraguas, Coclé y Los Santos; y el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Caja de Seguro Social y los ministerios de Educación y de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Por otro lado, Orillac, junto al director del Idaan, Antonio Tercero González, inspeccionaron las obras que se desarrollan en la planta potabilizadora El Silencio y los componentes del nuevo sistema de captación en Bonyic. Entre los principales avances destaca la construcción de un nuevo tren de tratamiento con capacidad de 6 millones de galones diarios, que permitirá elevar la producción de la planta de 12 a 18 millones de galones por día.

El proyecto también contempla la rehabilitación de la infraestructura existente, la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de un millón de galones y la instalación de 13 kilómetros de tubería de 36 pulgadas desde la nueva toma de agua en Bonyic. Actualmente, el tanque registra un 95.31% de avance, mientras que el nuevo tren de tratamiento alcanza un 20%.

“Estamos interviniendo toda la provincia con el Gobierno del presidente, que ha sido enfático, no solo aquí en Changuinola, estamos interviniendo Isla Colón, el área de Las Tablas, La Mesa y Guabito, Chiriquí Grande y otros proyectos en los que, en conjunto, estamos invirtiendo mucho más de $200 millones en la provincia de Bocas del Toro”, subrayó Tercero.

El director destacó que el Idaan está trabajando en siete proyectos para mejorar la calidad, conducción, distribución y producción de agua en Bocas del Toro, y para contar con mayor capacidad y una infraestructura preparada para responder a las necesidades de la población.