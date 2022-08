Hazmerreir del turismo

En preparación para nuestro próximo viaje en octubre, siempre profundizo pesquisas sobre los nuevos destinos, aun desconocidos, por visitar. Se trata de un crucero de 21 días originando en Miami con destino final Lisboa, Portugal y escalas intermedias en Nueva York, Bermudas, tres puertos en islas Azores, Madeira, dos puertos en islas Canarias, Gibraltar, Málaga y Sevilla.

Nunca he visitado Madeira y me sentía curioso sobre sus menudencias. El montañoso archipiélago se encuentra a 300 millas al oeste de Marruecos en África. Sus primeros exploradores, portugueses quienes llegaron durante el siglo XV, le encontraron totalmente deshabitado, dotado de tierras harto fértiles, convirtiéndole en un laboratorio de semillas provenientes de todos los rincones del mundo.

Fue así como resultado de la siembra de semillas de las uvas mediterráneas de variedad Malmsey y las portuguesas Sercial, Verdelho y Bual a lo largo y ancho de su isla principal, desarrollaron un espectacular vino de clase mundial. ¿Por qué el vino Madeira resulta tan particular? Este vino fortificado cuenta con dos versiones, el vino seco que se acostumbra como aperitivo y el vino dulce que se consume con sobremesas, resulta una mezcolanza de aromas símiles al caramelo, azúcar tostada y cascaras de limón. ¿Le ha saboreado? Era el tónico diario favorito de George Washington.

Todo esto lo cultivé a través de uno de mis contactos, consultor, autor y especialista en estrategias de innovación, con más de 35 años de experiencia, quien recientemente estuvo preparando un escueto análisis sobre turismo en Funchal, la capital de Madeira, y quien me sorprendió con su escogencia de Panamá co mo su próximo destino.

Ello me alegró sobremanera porque Peter es uno de los más importantes influyentes en el mundo del turismo global, quien inclusive mencionó su posible interés por mudarse de forma permanentemente al istmo. Marco Polo global quien se encuentra en proceso de escribir su próximo libro, oriundo de Arizona, me confió que Estados Unidos ha cambiado muchísimo, tema en que concordamos, y que ya no le apetece morar más dentro de sus fronteras.

Fijó su visita inicial a Panamá, de un mes de duración para inicios de agosto, confirmando su reservación en un apartamento Airbnb en ciudad de Panamá. Al aproximarse la fecha de su vuelo y reconfirmar su reserva le pareció extraño que el propietario le comunicara que al registro en el edificio dijese que "se trataba de un amigo".

No le gustó la trama y canceló su visita a Panamá. Al llamarme le señalé que Airbnb es ilegal en ciudad de Panamá por estancias menores a 45 días. Su asombro fue de esperar. “¡Panamá está chiflado si piensa que me voy a hospedar un mes en un hotel, sería una ruina!”. Y el experto en turismo continuó: “Mira Jaime, en el siglo XXI, las reglas del juego han cambiado.



Pocos utilizamos agencias de viajes, taxis y hoteles. Efectuamos todos nuestros arreglos de viajes en línea, nos hospedamos en Airbnb, con todas las comodidades que exigimos en la ubicación ideal y contratamos Uber donde tenemos la certeza y seguridad de contar con un conductor autorizado y el cobro automático de la factura a nuestra tarjeta de crédito. Si Panamá pretende obligar al

turista a otras reglas del juego, por las razones que sean, le borramos como destino.”

Su parco comentario obliga a la reflexión. En muchos destinos, exactamente por el mismo motivo, se ofrecen estancias en hoteles a largo plazo. En Estados Unidos, la cadena Extended Stay America estrena cocinas en apartamentos amistosos a mascotas con lavandería. Y a pesar de todo ello también existe la alternativa de alojamiento Airbnb, apremiando a los hoteles tradicionales a ajustarse a las nuevas competencias, tal como el celular obligó a las telefónicas tradicionales al ineludible cambio. Peter está feliz con su esposa en La Romana, República Dominicana. Panamá perdió otra oportunidad.

