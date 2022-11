Homo Sapiens, Homo Fabere, Homo Robot

Pese a lo que está ocurriendo en el mundo entero, en Panamá, ninguna autoridad de la salud pone frenos a las arbitrarias acciones dirigidas a obligar y exigir a las personas que se inoculen contra el Covid/19. Esas mismas autoridades son las que participan de esos planes. Les llaman "vacunas" pero son, en purita verdad, terapias génicas que inoculan la muerte misma. Se les exige que, mínimo, tengan "tres dosis". Inclusive, llegó a mis manos un audio/video en la que un ciudadano se quejaba que en el Seguro Social, en la Sección en donde atienden a los pacientes que presentan dolores, en la puerta, se exhibía un letrero que comunicaba que si no presentaban la tarjeta con las tres dosis no serían atendidos.

Por otra parte, se difundió, al mismo tiempo, desde el día 11 de noviembre de este año, una circular en donde el Director Ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja de Seguro Social, de manera unilateral, arbitraria, al mejor estilo de los autócratas, mandataba, entre otras cosas, lo siguiente: a. Reforzar la vigilancia epidemiológica –al mejor estilo hitleriano-, para la detección de pacientes sospechosos de tener covid; b. Obligatoriedad de realizar hisopados a todo paciente sospechoso (O sea, hisopados impuestos solo por ser "sospechoso", no porque tengas covid y, además, sospechoso de qué?) y si tiene síntomas respiratorios y la prueba de antigenos es negativa, sumar la prueba de PCR; c. Promover la vacunación contra el covid en pacientes y visitantes a las instalciones de salud, d. Realizar un censo de "status vacunal" (Arbitrario por cierto) a cada uno de los funcionarios y e. Invitar a los que no están vacunados o con los esquemas completos a que se vacunen. Ahora bien, procedo a contestar la premisa de este artículo: ¿Qué está sucediendo en el mundo entero, en el ámbito de los científicos, de los laboratorios, de la política, en fin y que en Panamá ninguna autoridad lo advierte?.

Sucede que:

1. Las famosas vacunas contra el covid fueron el más grande fracaso médico que se conoce en la historia de la humanidad, la más grande mentira y estafa. Mentira a los ciudadanos y estafa a los erarios o fondos públicos de las naciones.

2. Se ha acreditado que todo fue un plan orquestado para someter a las personas, a la población mundial.

3. Que en ese plan macabro existen objetivos nefastos como lo son: Reducir a la población mundial, acabar con los alimentos naturales que Dios nos da a través de la naturaleza de las plantas –vegetales- y los animales comestibles (ganado).

4. Usar, dentro de ese plan, la gran mentira del cambio climático y hacerse de supuestas tecnologías para enfrentarlo, pero que en el fondo son destructoras de la especie humana.

5. Inocular la maldad y la destrucción de los niños, en especial de su inocencia y pureza.

6. Contrariar el orden divino y natural de la relación hombre/mujer, por relaciones aparatosas y perversas entre hombres y entre mujeres.

7. Quitar del hombre su especial virtud: ser ente reproductivo junto a la mujer y guía espiritual y orientador de la familia, es decir, persiguen producir un desface en la autoridad familiar.

8. Trastocar las leyes de la naturaleza que operan sobre principios de causa y efecto, por una suplantación de ellas por máquinas artificiales –computadoras y plataformas (Aps)- que pretenden, inclusive, sustituir la voluntad y la inteligencia humanas.

9. Lograr la transhumanización del ser humano, es decir, hacer de los humanos entes robóticos, sin capacidad crítica, analítica y que dejen de ser entes pensantes para que se conviertan en entes obedientes y autómatas.

10. Las inoculaciones implantan el grafeno y otros elementos metálicos que causan efectos fraves en la salud humana.

11. Las Big Pharma, una en especial, ha reconocido que nunca testaron sus famosas vacunas porque, según expresaron, "había que actuar con rapidez ". Claro, recoger dinero, infinitas sumas de dineros alrededor de todo el mundo, era una explicación, más que suficiente, para proceder con inaudita rapidez, sin importar el rédito de las miles y miles de muertes que se dieron en el mundo y que se siguen dando, sin parar.

12. Defenestrar, aniquilar, el concepto de "Estados Soberanos e independientes". Nos quieren someter a un sistema único de gobierno, el gobierno mundial –Anticrisito-, tanto en lo político, sanitario, económico y en lo educativo.

Ese sistema se encierra en los fatídicos objetivos de la perniciosa y mórbida Agenda 20/30, la agenda de Satán y cuyos aliados son los poderosos de la Tierra.

13. Que la gente está muriendo no por el covid sino por las inoculaciones que les metieron en sus cuerpos y, a pesar de ello, los presionan, coaccionan e intimidan, y les exigen que sean, mínimo, tres dosis, claro, mientras más grafeno más posibilidad de conectarlos a las plataformas de la nueva era de la Gran Digitalización de la Humanidad.

Todo lo que está ocurriendo, en Panamá, toda esta parafernalia caracterizada por la arbitrariedad e ilegalidad, injusticias sumas, aupadas por las furcias mediáticas, más temprano que tarde, ellos, sus autores y cómplices, tendrán que comparecer ante la justicia Divina?, sí, cierto, pero también aquí, ante la justicia terrena de nuestros tribunales.

En fin, la verdad siempre sale a relucir, a la luz. Como sucedió con el "Crimen de Cuenca", y que aunque hayan quienes digan que los que tal hablamos, como lo he hecho en este artículo, estamos locos o que somos conspiranoicos, saldrá la verdad, tal y como sucedió con el supuesto muerto en ese caso, que nunca fue asesinado sino que se había mudado de la comunidad de Osa de La Vega a otro municipio. Sin embargo, los acusados, inocentes ellos y a quienes a raíz de brutales torturas les arrancaron una burda confesión, purgaron años en la cárcel. ¡Dios bendiga a la Patria!.