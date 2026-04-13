Hongos entomopatógenos, una alternativa en la lucha contra plagas agrícolas

En momentos de nuestra historia en que como civilización vivimos en zozobras por sucesos mundiales que nos afectan a todos como humanidad, un renglón de nuestra sociedad y economía que es muy delicado es la producción agropecuaria porque representa la seguridad alimentaria de nuestra población.

En este sentido en la agricultura panameña se incluyen alrededor de 39 cultivos básicos establecidos en una superficie estimada de 218 415 hectáreas, que se agrupan en rubros básicos tales como granos, cucurbitáceas, frutales, cultivos industriales, hortalizas, raíces y tubérculos.

Producir estos cultivos conlleva una serie de insumos y logística por parte de los productores agropecuarios, que incluye la implementación de diversas técnicas dentro de los procesos de producción y la implementación de tecnologías agropecuarias como semillas certificadas, fertilizantes y productos de protección fitosanitaria. Dentro de los principales factores limitantes de la producción agropecuaria en Panamá se encuentran las plagas, que están constituidas por cualquier artrópodo, planta o microorganismo que pueda causar daño o limitar la producción agrícola de un determinado cultivo, trayendo como consecuencia la reducción de la productividad de las plantaciones y por ende de la economía de los productores que termina afectando la seguridad alimentaria del país.

Aunque durante años los plaguicidas químicos han constituido los principales productos fitosanitarios en la primera línea de defensa contra las plagas, también es cierto que los mismos han tenido un impacto negativo dentro de los ecosistemas, en la salud humana y el medio ambiente en general que ha dado como resultado la búsqueda constante de nuevas alternativas de productos de protección vegetal menos nocivos dentro de programas de manejo integrado de plagas en los cultivos.

Es allí que durante los últimos años ha tomado relevancia una alternativa innovadora: los hongos entomopatógenos. El nombre de los hongos se asoció por mucho tiempo solo a hongos silvestres, enfermedades en las plantas y personas. Pero existe otra realidad quizás poco apreciada por las personas en general y es que los hongos tienen un papel importantísimo en los sistemas ecológicos donde participan en el reciclaje de nutrientes, forman parte de la riqueza biológica de nuestro país y además se pueden consumir como alimentos como el caso de los champiñones. En este sentido también es cierto que existen los hongos entomopatógenos que son aquellos que están restringidos a actuar sobre artrópodos, como el caso de los insectos y los arácnidos, sin causar daños a las personas y a las plantas.

Estos hongos requieren para poder vivir básicamente de los insectos, por ejemplo, empezando por su ingreso por la cutícula hasta ingresar al interior del insecto para desarrollarse y causar su muerte. Una muerte quizás terrible desde un punto de vista, pero en una guerra contra plagas es una excelente herramienta que puede ser aprovechada en beneficio de la producción agropecuaria de Panamá.

Hoy día insectos plaga tales como los trips (Thysanoptera), áfidos (Hemiptera), psílidos (Hemiptera), defoliadores (Coleoptera y Lepidoptera), barrenadores del tallo (Lepidoptera y Coleoptera), moscas de la fruta (Diptera), entre grupos de insectos plaga de importancia económica para Panamá pueden ser controlados con el uso de hongos entomopatógenos.

En este sentido los hongos entomopatógenos de géneros tales como Isaria, Beauveria y Metarhizium se han transformando en Panamá y el mundo en una excelente herramienta tecnológica para mitigar el impacto de los artrópodos plagas en la producción agrícola.

Para ello requerimos seguir estudiando aislados nativos de hongos entomopatógenos que demuestren mayor patogenicidad y virulencia sobre plagas de nuestro interés, a través de estudios básicos y aplicados dentro de institutos de investigación, universidades y empresas privadas interesadas en el desarrollo de productos pretecnológicos y comerciales que se puedan utilizar dentro de programas de manejo integrado de plagas en Panamá.

Por tanto, los hongos entomopatógenos constituyen una excelente herramienta para la protección vegetal dentro de una agricultura resiliente, sostenible y amigable con el medio ambiente en Panamá.