¿Hub logístico, sin correo aéreo?

A la corrupción, la coima, la excesiva tramitología, el obsoleto código de trabajo, las nefastas leyes populistas, los ineficientes servicios públicos que espantan la inversión extranjera y desalientan la nacional, se suma el inoperante servicio de Correos y Telégrafos Nacionales.

Versión impresa

La ineficiencia y el no me importa de los funcionarios y personal a cargo de estos servicios, han llegado al extremo de que, por lo visto, no se han enterado siquiera de que el "telégrafo", que fue un gran invento en su época, ya no es operativo. No obstante, el hecho indicado, el nombre de la institución conserva la palabra telégrafos en su página web y otras instancias.

La institución Correos y Telégrafos Nacionales prestó en su momento dos servicios claramente diferenciados: el de correos nacionales e internacionales y, mientras el telégrafo existió, el servicio de telegrafía.

El primero de estos servicios, el de correos nacionales e internacionales, como le consta a los lectores, trabaja a media asta. El servicio de correo interno es pésimo. A cuántos no se les ha enviado un correo con algo importante y cuando lo va a retirar a la estafeta o a la entrega general el paquete no ha llegado y, finalmente, nunca llega.

Con relación al correo internacional, este es una verdadera vergüenza. No se reciben en ninguna estafeta que conozco del país, sobres para el envío aéreo a Europa. Desde antes de la pandemia se suspendió el servicio aéreo a Europa. La respuesta es: "Si es urgente utilice DHL".

Aparentemente, Panamá está moroso en sus pagos de cuotas al servicio mundial de correos y, por lo tanto, a los panameños nos han excluido como remitentes y receptores, "vía aérea", de correos fuera del continente americano.

Panamá invierte millones en campañas publicitarias para atraer turistas, inversionistas y empresarios al país, pero descuidamos lo básico, lo medular, lo cotidiano, como lo es un eficiente servicio de correos.

Han despilfarrado dinero maquillando las oficinas del correo en casi todas las provincias, modernizando los cubículos y nombrando personal sin formación, sin equipo, ni conocimientos esenciales, como lo evidencian las interminables y lamentables quejas que se pueden ver en el sitio "Cotel Panamá", que reflejan la gran frustración de los ciudadanos.

VEA TAMBIÉN: Acreditación universitaria… ¿ahora?

Es imperdonable que en un país como el nuestro, que pretende ser el "Hub logístico de América", el correo nacional no brinde a los ciudadanos y emprendedores un servicio que les permita competir con sus homólogos de otros países. Esta institución es ejemplo de la incapacidad y desgreño e incapacidad de la administración pública panameña.

En el pasado, esta institución fue una entidad socialmente respetable, la cual contribuyó decisivamente al desarrollo económico y social del país. Hoy debe prestársele la atención que se merece y se le equipe de recursos tecnológicos que la era digital demanda, se nombre personal competente y se pague al día todos los servicios nacionales e internacionales que este importante y sensitivo servicio demanda. Ojalá me lean y actúen …

Rectora de la Universidad Tecnológica Oteima.