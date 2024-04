Idea: ¿Niki Ardito & Toro Pérez?

El Grupo de ex Presidentes latinoamericanos y España denominado IDEA que significa: Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), es un foro ad hoc integrado por ex Jefes de Estado y de Gobierno que, desde la sociedad civil y en sede de la opinión pública internacional, observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos; reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado (Panamá), y favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.

IDEA busca reforzar la solidaridad iberoamericana e internacional a favor de la misma democracia, del Estado de Derecho, y de la garantía y tutela efectiva y universal de los derechos humanos. Panamá necesita el apoyo de IDEA.

No obstante en su resolución del 3 de abril último pasado sobre DECLARACIÓN SOBRE LA JUDICIALIZACIÓN DE CANDIDATURAS EN PANAMÁ y aquella del 9 de abril 2024 sobre EL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL, EL DETERIORO DEL DERECHO DE ASILO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA Y SOBRE SU PROTECCIÓN, tenemos varias incongruencias que marcan muchos absurdos en la herencia hispanoamericana y que vamos a tratar de explicar aquí en este escrito.

IDEA tiene en principio unos 28 ex presidentes de España y Latinoamérica, según su página web: idea-democratica.org que están autorizados a firmar.

Nosotros creemos haber entendido que son los más democráticos ex presidentes de la región los que la forman. Aunque esto no está muy claro.

En la resolución del 3 de abril 2024 sobre la situación escandalosa de la democracia panameña en peligro como aquella de Venezuela en 1998, debido a la alianza justamente de los gallegos Varela y Cortizo (que ironía ambos de origen español, como Caldera en Venezuela), que armaron una Corte Suprema de Justicia (2014-2024) a su imagen y semejanza, el grupo IDEA denuncia a través de VEINTE (71%j firmantes de 28 en total, la judicialización de candidaturas en Panamá por parte de la temeraria Corte Suprema de Justicia panameña desde 1903, hoy a mayoría femenina por la primera vez en la historia de Panamá. Un experimento sin resultados eficientes hasta este momento.

Inaudito que dos ex presidentes panameños del PRD, ARDITO y PÉREZ no firmaron esa resolución confirmándose en cómplices de esos actos anti democráticos patrocinados por su propio partido el PRD, que consiste en emplear la justicia parcial hacia ellos para burlar la soberanía popular que es la voz de Zeus en la tierra (Homero 1500 años antes de la era Cristiana). Y eso es un pecado político capital mortal que todos pagarán muy caro mañana.

ARDITO fue elegido por un fraude ungido en 1984 por el dictador del PRD Noriega, condenado y ejecutado por las justicias: panameña, americana y francesa. Y que absurdamente murió en el hospital creado por el padre de la República Presidencial panameña el Dr. Porras, que Noriega siempre destruyó desde su alumbramiento oscuro en tiempo de tormentas borrascosas, en un gueto rural de la periferia istmeña en la frontera con la hermana Colombia.

PÉREZ se vio envuelto en un escándalo de visas oscuras y los EE.UU. le retiró su visa. Desde entonces su estrella política ya no brilla hace décadas, dijo recientemente el hijo del general Torrijos que fue a su vez el mentor de Pérez.

Tal vez fue hasta mejor que no firmaran esa resolución ante la historia, porque quedó así mucho más prístina y mejor para el futuro de nuestra patria iluminada por Dios, aunque socavada por ellos los anti democráticos autoritarios de turno, e iluminados por el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que se oponen abiertamente al Grupo IDEA en todos sus contextos y dimensiones. De hecho por ellos se creó IDEA para combatirlos.

¿No entendemos qué hacen en el Grupo IDEA? Solo Dios sabe eso.

No obstante en la segunda resolución del Grupo IDEA o sea aquella sobre el julepe de la embajada azteca en la tierra del Mariscal Sucre, en donde se enfrentaron: el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo junto al Alba en contra del Grupo IDEA, los doctores ARDITO y PÉREZ si firmaron esta resolución a favor de las turbas populistas escondidas como diplomáticos en las embajadas populistas desde la era de los Castros hace sesenta años.

En esta segunda resolución firmaron nuevos ex presidentes tales que: (estos no firmaron la panameña).

JOSÉ MARÍA AZNAR P POPULAR DE ESPAÑA (Derecha)

FELIPE CALDERÓN PAN DE MÉXICO (Derecha) LAURA CHINCHILLA SOCIAL DEM COSTA RICA JOSÉ M. FIGUERES SOCIAL DEM COSTA RICA LUCIO GUTIÉRREZ SOCIAL DEM ECUADOR NICOLÁS ARDITO B SOCIAL DEM PRD PANAMÁ.

ERNESTO PÉREZ B SOCIAL DEM PRD PANAMÁ.

Nuestros honores al célebre ex presidente Álvaro Uribe Vélez que fue el único que firmó la panameña y se abstuvo en aquella sobre el diferendo entre Ecuador y México. Nos parece que Uribe fue el más cartesiano y coherente en sus valores Republicanos, Democráticos y Soberanos populares.

Nos sorprendió y no nos regocijó la actitud de Aznar y Calderón, toda vez que los otros seis obedecieron tal vez a la línea de sus partidos, obviando la lectura de sus conciencias, sobre todo por sus actitudes en la resolución panameña del 3 de abril por parte del Grupo IDEA y sus deudas con el Grupo de Puebla de AMLO.

Lo más tristes es que ARDITO y PÉREZ se hicieron cómplices de la judicializacion de la política panameña como era durante el Virreinato español y la Santa Suprema Inquisición, traicionaron a la República de Bolivar y el mariscal Sucre, despreciaron el régimen Presidencial de Belisario Porras (1920) y actuaron como Torrijos (1968) en favor del populismo autocrático obedeciendo así a su partido REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO, que no tiene nada de Republicano y mucho menos de Libertario.

De allí sus gobiernos tan malo desde 1968: Lakas, Royo, Ardito, etc….Esperamos que para sus bodas de oro el PRD no esté en el poder.

