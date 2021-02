Ilusiones destruidas

Tener una ilusión es vivir en una dimensión alterna. Ver los sueños materializarse en la imaginación. Tener una fantasía es volar sobre las alas de una mariposa inexistente. Porque tener un anhelo futuro es chocar contra un espejismo. Pero se debe ser valiente para vivir con un deseo. Porque dentro del afán mismo existe la pequeña idea de que tal vez nada va a cambiar y entonces nuestra ambición se queda en una mera ilusión. Es necesario mentalizarse de que es muy posible que los frutos del futuro que creíamos alcanzar se vuelvan polvo con el simple roce de nuestras manos.

Esa corrupción de los sueños es lo que ha empezado a suceder en Estados Unidos. La amarga hiel de la realidad se ha adentrado en las copas de champán de los que votaron al flautista de Hamelin. La esperanza se ha defenestrado en un paso y le ha dejado el lugar a la angustia. El futuro parece no brillar con tanto fulgor como se creía.

Muchos de los que donaron sus votos esperaban que esas ilusiones con las que los engatusaron fuesen reales. Al menos una de ellas. Por más etérea que sea. Pero, tal y como terminan todas las novelas negras, el final feliz nunca llegó. Ahora, a casi dos meses de la llegada del nuevo régimen a la Casa Blanca, las fantasías de los nuevos hombres americanos está famélica y a la espera del tiro de gracia.

¿Y cuáles fueron esas promesas con las que sedujeron a los votantes? La primera y más importante, se dijo y redijo que no se iba a prohibir el fracking, una técnica importante para la economía de los estados petroleros. ¿Qué se hizo? Se prohibió la fracturación hidráulica en el primer día de gobierno, dejando a la intemperie del desempleo a millones de trabajadores de pozos. Y la segunda, el plan a dos años para alejarse del oleoducto Keystone XL, ¿qué se hizo? Se vetó el ducto en el primer día de gobierno, arrasando con empleos en ambos países, Canadá y Estados Unidos, y dejando, nuevamente, a un alto número de familias en peligro de entrar a la pobreza.

Pero esos no fueron los únicos embustes que han salido a la luz, hay algunos que pueden llegar a alterar el rumbo de la geopolítica de manera más radical. Se prometió que el intervencionismo americano iba a regresar, combatiendo así las ansias colonialistas de Rusia y China. Da la casualidad que CNN sacó a la luz un reportaje acerca de los campos de concentración chinos, donde se hablaba de las torturas, las violaciones y los asesinatos de más de 2 000 000 de musulmanes uygures. Pero esta situación al presidente no le parece nada más que “diferencias en las normas de ambos países”. Alejándose del conflicto y consintiendo al gobierno de Xi Jingping que prosiga con las vejaciones a las minorías del país. De igual manera, regalan el timón del poder al mejor postor.

Y está claro que más ilusiones se verán arder en el futuro, que las frías cargas del desánimo están preparando ya su ataque. Porque no se puede confiar en un futuro de rosas si no se trabaja por él. Esto ha sido solo el comienzo de lo que se puede llegar a convertir en un vagón de desilusiones. Una seguidilla de sueños echados a perder porque no se supo calcular la probabilidad de que aquella visión no fuera más que un delirio. El temblor del abatimiento ha dejado endebles los pilares de la comunidad. La piedra ha comenzado a rodar hacia abajo y tras ella va Sísifo corriendo para volverla a empujar al día siguiente.

Estudiante panameño en España.