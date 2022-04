Intimidad con Dios

Nuestra meta consiste en tener la mayor cercanía con Dios, participar con Él en su vida, experimentar su presencia envolvente, majestuosa, infinita en amor, misericordia, belleza, poder, sabiduría. Y esto hacerlo paulatinamente, gradualmente, en un itinerario iluminado por el Espíritu Santo. Y nuestro modelo es Cristo quien como Dios y hombre, en su misterio de la encarnación, tuvo que ir descubriendo su relación con Dios, hasta definirlo como Padre, papá, todopoderoso, providente, misericordioso, pleno de amor. Parábolas como la del hijo pródigo, la moneda y la oveja perdida; expresiones como la de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les dará; si tuvieran fe como un grano de mostaza le dirían a ese árbol que se fuera al mar y así sería; así como un padre si le piden un huevo no les dará una víbora, mi Padre les concederá lo que pidan; hasta los cabellos de su cabeza están contados; mi Padre y yo somos uno: quien me ve a mí ve al Padre; no tengan miedo que yo he vencido al mundo; estaré con ustedes hasta el final de los tiempos; he venido al mundo para que tengan vida y en abundancia; si los lirios del campo y las aves del cielo que no trabajan ni hilan, nunca les falta nada, cuánto más a ustedes no les faltará lo esencial: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas; ciérrate en su habitación y ora al Padre que está en lo secreto; Se oyó una voz que dijo: "este es mi hijo amado, escúchenlo"; yo debo cumplir la voluntad de mi Padre; Padre en tus manos encomiendo mi espíritu; vengan a mí los que estén agobiados, que yo los aliviaré.

Estas y otras expresiones denotan una total e íntima cercanía con su Padre, una confianza sin límites, un amor pleno al Padre, la seguridad de que su "papá" no le faltará, no lo dejará solo, no lo abandonará. Y sabemos que se retiraba a solas a estar con su Padre y orar; que levantaba los ojos al cielo e invocaba la fuerza y el poder del Padre para hacer un milagro. Pues Jesús dijo que él era el Camino, la Verdad y la Vida. Pues ya sabemos: él nos enseña que nuestra meta es ser como él, con nuestras limitaciones. Buscar al Padre, tener intimidad y total confianza con nuestro "papá" del cielo. Cada día buscar estar más cerca de Él. Cultivar esta espiritualidad de la filiación divina, considerarnos hijos queridos, amados por el Padre. Gloriarnos sin merecerlo, del mayor título que podemos poseer en la tierra como en el cielo, ser hijos de Dios y comportarnos como tales.