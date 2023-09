Javier Milei y Gustavo Petro se enfrentan

Las acusaciones de hace una semana entre dos dirigentes latinoamericanos en la ocurrencia, de Argentina y Colombia (cuarta y tercer potencia económica) nos parecen muy desatinadas porque destruyen la majestad de sus estados y sus naciones.

El ex guerrillero colombiano acuso al libertario argentino de "ser un fascista" por sus ideas, y éste último calificó a las personas socialistas de "basura" y "excremento humano". Muy feos esos diretes entre ambos estadistas.

Luis Majul entrevistó a Javier Milei, días más tardes, en un programa de televisión periférico de la ciudad de Buenos Aires y al final le pidió al candidato presidencial de la primera vuelta del 22-10-23, que le dijera algo a la plantilla de laburantes de esa antena televisiva en CABA.

Milei llevándose su mano izquierda a su ojo izquierdo (nos parece que Milei es zurdo de nacimiento), lo primero que expresó fue que la Argentina tenia un problema cultural….que alli el 70% de la población estaba infectada con el virus del maldito socialismo, porque nos les gusta el laburo….Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de cada argentino(a).

Aquí discrepamos con Milei, porque nosotros pensamos que en Argentina, el "virus del socialismo" no está en la cabeza (neuronas) de los argentinos, si no más bien en el bolsillo o el corazón de los mismo.

El socialismo aún no ha llegado al cerebro de los argentino(a)s, desde que nació el Peronismo hará un siglo muy pronto. El Peronismo es parte del folklores argentino, que logro descerebrar a la mayoría de ellos, con sus practicas tóxicas y torcidas. INCAPAZ DE HACER ALGO PRODUCTIVO POR SUS RAÍCES PROPIAS.

Por esta razón pensamos que ese "virus socialista" es mucho más difícil de extirpar o inocular porque justamente no es neuronal, es solo emocional, y por tal motivo la ciencia social no tiene remedio para ese mal. Y la motosierra no es la solución para atacar dicho virus denunciado por Milei. En nuestra humilde opinión, pensamos que ese contagio es único en esta región y Milei está soñando con algo irreal.

Más adelante el candidato libertario agregó que el socialismo es el enemigo acérrimo del liberalismo, toda vez que este último es la anti tesis del socialismo, al menos en la historia real. Milei tiene un cerebro de locomotora a vapor y a veces es muy complicado seguirlo en su pensamiento, porque arroja mucho humo emocional al debate que él solito crea vía un monopolio. En esto se asemeja a Trump, Bolsonaro y Le Pen.

Trata a los políticos argentinos de "sociópatas, que quieren hacerle creer al pueblo, que son unos inválidos mentales en todos los sentidos. Que los argentinos no pueden vivir si no fuera por los políticos argentinos".

Milei hace un ataque virulento hacia la "casta política argentina". La desprecia, la ridiculiza, se burla de ella y los mete a todos por igual en el mismo saco de la incompetencia, la corrupción, las estupideces, la vagabundería, etc.

Por su lado, las acusaciones del presidente colombiano, tal vez se basan sobre estos ataques directos a la casta política, de la cual el colombiano hace parte integral desde hace muchos años. Amen de los insultos de Milei hacía Petro.

O tal vez aunque no tenemos las pruebas para confirmarlo, hay un rumor de que el candidato libertario, podría cederle las islas Falkland o Malvinas al Reino Unido, a condición que recoja toda la m…….(asi se expresa Milei) que pertenece a la casta política desde 1946, cuando llegó Perón al poder hasta el ultimo día del gobierno del peronista Alberto Fernández este año.

Nosotros por nuestra parte, conociendo en algo a los ingleses, se nos hace muy difícil creer que ese plan maquiavélico que circula entre "fake news", mèmes y bochinches pueda hacerse realidad.

Se imaginan confinar una población del 15% de la casta política argentina o sea aproximadamente 6 millones de argentino(a)s en las Falkland, esta isla se convertiría en el territorio mas peligroso de todo el planeta.

El otro problema que tendrá Milei es que una vez que le entregue todos los político(a)s argentino(a)s a los ingleses se quedara prácticamente sin saber hacer político-gubernamental en la Argentina y su gobierno podría ser un gran fracaso, por falta de hombres y mujeres con experiencias y conocimientos en síntesis y en soberanía.

Desconocer esa realidad, según como lo plasmó Maquiavelo en su libro el Príncipe (1532) es desconocer la ciencia del poder. ¿Los príncipes de Argentina pueden poner en jaque a Milei a la llegada de los 3 Reyes Magos? Sobre todo que ya Macri se lo explicó en un corto metraje de La Nación TV, junto a Juan Viale y compañía, a su regreso de la toma de posesión de Santiago Peña en Asunción, Paraguay.

Sin descontar que las Malvinas están muy cerca del continente y podrían convertirse en una gran preocupación para el magnate gobernante anti político y libertario por esencia. Imaginando además que los ingleses no los querrán tampoco en su gran isla cerca de Europa, toda vez que podrían desestabilizarla hasta Moscú.

Será tal vez sobre estos pánicos históricos que Petro trató a Milei de un Hitler, aunque desde luego el argentino nunca ha dicho que va a abrir Auschwitz, Treblinka, Stutthof, pero tal vez si es cierto que quiere eliminar la casta política vieja y mañosa de más de ocho décadas muy pronto.

Nosotros estamos muy impaciente en ver a Milei y Petro sentarse a cenar junto a sus esposas sobre una mesa presidencial decorosa y bailar ambos el tango y vallenato para todos nosotros en Latinoamérica.

Terminaran en amoroso como ahora se encuentran Macron y Meloni, después que esta última insultó al presidente galo durante su campaña. Ahora se adoran y eso es muy bueno para ambos pueblos fronterizos y amigos: Francia e Italia.

