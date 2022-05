Este año se cumplieron los 76 aniversarios de la república de Panamá de 1946, y cabe señalar que esta Constitución reafirmo cambios muy importantes en las bases del estado, logrando así una naturaleza democrática del Estado panameño en sí, al adentrarse en el gobierno de la República de Panamá podemos ver de que esté a lo largo de la historia ha tenido cambios, algunos a favor y otros en contra pero asumo yo que siempre pensando en el bienestar del ciudadano panameño, qué podemos entender cómo Constitución?

La Constitución dentro de la República de Panamá es lo que establece como forma de estado la república presidencialista de un sistema democrático de gobierno, está basada en tres distintos órganos los cuales son: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, actualmente Panamá cuenta este con la Constitución vigente de 1972, que mantiene 328 artículos agrupados en 15 títulos, pero que hizo a la constitución lo representa en estos tiempos, hablare de un año en específico que revolucionó esta como tal, la Constitución Política de 1946 que dentro de todas, esta es la tercera del país, en el cual se encontraba con un estado democrático que entró regir el mismo año el 1 de marzo, de allí está fue una de las más controversiales por su conjunto de mentes brillantes de la época (como la historia indica que los doctores Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari y José Dolores Moscote, fueron los ilustres que elaboraron los textos de esta Constitución), las cuales lograron introducir competencias al Estado a favor de un aspecto social del constitucionalismo, la iniciación también de nuestros derechos constitucionales en la cual están incorporados derechos ciudadanos a este texto, los mismos derechos ciudadanos que antes de la constitución de 1946, adentraban a Panamá en un régimen democrático. En esta ocasión aprobada por parte del presidente Enrique A. Jiménez, retoman una gran cantidad fragmentos de la constitución de 1904, omitiendo el artículo 136 de la misma, dentro del título XV de la constitución de 1904 que habla sobre las Disposiciones generales, se encuentra el artículo 136, el cual cita "El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir, en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiere sido turbado, en el caso de que por virtud de Tratado Público aquella Nación asumiere, o hubiere asumido, la obligación de garantizar la independencia y soberanía de esta República" , cabe resaltar que este documento cumplía con necesidades de nuestras Nación en esta época, ya que se destinó importantes arreglos sobre derechos y deberes sociales individuales, a fin de permitir por primera vez que la mujer se incorporara completamente en la vida política del país, sabiendo ya que de las cuatro constituciones que ha tenido Panamá esta fue la que probablemente tenía mayor prestigio, si!, pero no la exenta de las intrigas, el egoísmo y oportunismo político, se encontraban algunas adversidades que opacaban su aprobación, tales como la asamblea mantenía una inclinación aun por el ex presidente.

El decreto que declaro la clausura de la Asamblea, la llamaba a una Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían elegidos el primer domingo de mayo de 1945 y los inminentes esfuerzo de derrumbar a la oposición, para así con un nuevo gabinete y gobernadores representar un variado espectro político, siendo así con el apoyo de la población al proyecto fue dando alas a la Asamblea Constituyente, que buscaba un movimiento dirigido a nuevos proyectos dentro del país, en consecuencia podemos tener en cuenta esto!, aunque polémica y controversial, se puede decir que la constitución de 1946 marcó un antes y después en la República de Panamá.

La autora es estudiante de la Universidad Nuestra Señora del Carmen