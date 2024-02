¡La magia existe!

Hoy celebramos el día de San Valentín, mejor conocido como día del amor y la amistad. La primera vez que alguien evocó este día fue en el año 1328, cuando un escritor inglés dedicó un poema a los enamorados.

Este día abre paso a la celebración del amor romántico y a la amistad entre quienes aprovechan la ocasión para darse muestras de cariño y afecto.

Los años 1328 y 2024 son bisiestos y como tales tienen un carácter mágico - especial y vale la ocasión para honrar la amistad de los amigos que llegaron a tu vida por una razón, por una ocasión o por la vida entera. También, por los que llegaron y se quedaron y por los que llegaron y se fueron, pero que su presencia fue importante, trascendente y reconfortante.

Particularmente, soy de aquellos que piensan que la verdadera amistad sobrepasa los espacios y tiempo. Lo he comprobado cuando dos personas interconectan sus vidas en niveles que solo ellos entienden, como mirarse y comprender el pensamiento o sentir del otro. No me refiero exclusivamente al plano sublime del enamoramiento pasajero y efímero, me refiero a la conexión de energías que no tiene que ser interpretada como pasional.

He tenido amistades duraderas y perecederas, frías y cálidas intensas y dejadas. Pero cada una de ellas han aportado grandes enseñanzas en este recorrido de más de medio siglo.

Así les cuento que una vez conocí a una persona de la que no sospeche pudiese convertirse en casi un guía espiritual, cuya sabiduría orientaba mis pasos en este conflictivo mundo y que sin invadir mi privacidad, decisiones o espacio personal con ni una sola pregunta inapropiada se metió en mi alma llenado espacios vacíos con su paciencia, luz y paz.

Una persona tan observadora como atinada en su andar. Practicaba una filosofía de vida de la que solo sabía lo que aprendí en la escuela. Una filosofía que otorga crecimiento espiritual al que lo practica, pero que los que estamos inmersos en lo cotidiano no podemos comprender su magnitud y el impacto que produce llevar una vida buscando la perfección de tu ser a través de la

virtud.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!