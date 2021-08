La noble Defensoría del Pueblo lucha por recuperar su credibilidad

No conozco personalmente al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, pero a través del trabajo que realiza puedo decir que hace muchos años que no veía a un ombudsman tan activo y conectado con las necesidades de los ciudadanos.

A mi juicio, Leblanc, en poco tiempo, ha logrado ganarse la confianza de la ciudadanía. Repito, no lo conozco, nunca he cruzado palabra con él. Y quienes me conocen saben que no soy generoso en mis apreciaciones porque mi condición de periodista me obliga a exigir mucho de los funcionarios.

En el pasado reciente, la Defensoría ha sido blanco de escándalos de todo tipo, hasta de corrupción con sus fondos. Amén de que históricamente ha sido objeto de las ambiciones enfermas de los gobiernos de turno.

La figura del ombudsman nació en Suecia y por su nobleza y buenos resultados fue adoptada por varios países del mundo. No tardó mucho tiempo para que en Panamá los vicios políticos la contaminarán y desprestigiran, al punto que muchos exigían su cierre por inoperante.

Sin embargo, siento que Leblanc le ha venido a dar un nuevo aire a la útil institución. En tiempos en que se abusa y maltrata al pueblo esta institución tiene una vigencia muy importante. Este es apenas el comienzo, todavía la Defensoría tiene una dura tarea por delante.

Periodista.