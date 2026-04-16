La paradoja del destierro laboral a los 50

En el Panamá de 2026, cumplir 50 años se ha convertido, paradójicamente, en una fecha de caducidad autoimpuesta por un mercado laboral que confunde juventud con capacidad. Mientras las empresas hacen gala de una supuesta "diversidad" e "inclusión" en sus informes de sostenibilidad, existe un grupo demográfico que permanece invisible ante los ojos de los reclutadores: los mayores de 50.

La matemática es cruel y el sistema es incoherente. Hoy, la esperanza de vida en Panamá supera los 78 años, mientras que la edad de jubilación —62 años para hombres y 57 para mujeres— sigue siendo un horizonte distante que exige décadas de aportes continuos. Nos enfrentamos a una realidad donde se nos exige ser productivos durante toda una vida, pero el mercado laboral nos repele prematuramente si perdemos el empleo. ¿Cómo se supone que el trabajador panameño alcance una jubilación digna si el sistema lo excluye a los 50, condenándolo a un limbo profesional durante los 12 o 15 años previos a su retiro?

La realidad es cruda: para un profesional en esta etapa, perder su puesto no es un simple cambio de rumbo; es enfrentarse a un muro de prejuicios. Se nos etiqueta como "sobrecalificados", demasiado costosos o —el estigma más absurdo— poco adaptables a las nuevas tecnologías. Esta visión cortoplacista ignora que la experiencia no es estática; es un activo que sabe navegar crisis, resolver conflictos y gestionar equipos bajo presión: competencias que rara vez se adquieren en un curso intensivo de tres meses.

El sistema actual sufre de una miopía selectiva. El mercado laboral nos cierra las puertas, ignorando que la madurez es un valor añadido, mientras que la demografía nos advierte que Panamá no puede permitirse el lujo de una fuerza laboral inactiva tan temprano. Esta escasez de oportunidades para el segmento de más de 50 no es solo un problema de desempleo; es un desperdicio masivo de capital humano y un riesgo financiero para el propio país.

No se piden dádivas. Reclamamos que el sistema comprenda que el valor de un profesional de 50 años reside en su capacidad de discernimiento y en su visión estratégica. Dichas cualidades, cuando se combinan con una actitud abierta al aprendizaje digital, generan los equipos de alto rendimiento que las empresas necesitan para sobrevivir en la incertidumbre.

La reinserción laboral tras los 50 requiere una doble vía. Por parte del sector privado, una rectificación urgente en sus procesos de selección, dejando atrás los sesgos generacionales que lastran su competitividad. Por parte del profesional, una actualización constante, entendiendo que la verdadera obsolescencia solo llega cuando decidimos dejar de aprender.

Si aspiramos a un Panamá más equitativo, la conversación sobre la inclusión debe dejar de ser una consigna de marketing y convertirse en una realidad operativa. La experiencia importa, y hoy, más que nunca, es tiempo de reconocer que la trayectoria profesional es un faro, no un ancla.