La protesta: nuestro derecho ciudadano

La ciudadanía en las últimas semanas ha realizado varias protestas masivas en distintos puntos del país.

Versión impresa

En Panamá, la plaza 5 de Mayo ha sido testigo de la presencia de un gran número de ciudadanos frente a la Asamblea Nacional, al igual que Arraiján, La Chorrera, Chiriquí, Chitré y otros puntos de nuestra geografía nacional; donde los reclamos que efectuamos van sobre diversos temas: desde la corrupción, los huecos en las calles, hasta el objetivo inicial de la manifestación, que es exigir los cambios propuestos por algunos diputados en la nueva reforma electoral.

Considero particularmente, que mientras sigamos en la protesta, exigiendo los cambios que consideramos favorecen a nuestra democracia, nuestros honorables diputados acatarán la voz del pueblo, que exige mejores condiciones y mayor transparencia, no solo en la administración del erario, sino también en las condiciones electorales para participar en el proceso del año 2024.

Como no todo es perfecto, en las distintas redes sociales algunos profetas del desastre repiten de manera muy mediocre que los resultados electorales del 2024 serán los mismos que en los últimos años, menospreciando de la peor manera a los votantes panameños.

El ciudadano de hoy, no es el mismo que participó en la elección del 2019, mucho menos aquel que votó en la elección del 2014, no tiene compromisos con políticos, ni prebendas, solo tiene un compromiso mayor con el futuro del país, sus hijos y la patria que le va a heredar en los próximos años.

Cuando se menosprecia la protesta por quienes la protagonizan, debemos entender que se trata de silenciar las voces que no aceptan que nos roben a Panamá.

Cuando se menosprecian los votos de los distintos corregimientos, se trata de humillar al votante, tratando de darle clases para que “elija” lo que a muchos seudosabios les conviene. Basta aclarar que la democracia permite la libre escogencia de sus representantes, y los que hoy ostentan cargos de elección, mañana podrán ser removidos de la misma forma como hoy llegaron al poder, por medio de votos.

Estoy confiado y esperanzado de que todos los ciudadanos continuaremos vigilantes de la Asamblea Nacional y sus actuaciones en el tema de la reforma. Si tú, aún no protestas o no te sientes identificado por algunos personajes acomodadizos que aparecen como líderes; tranquilo amigo lector, yo tampoco me identifico con ellos, pero sí estoy plenamente convencido de alzar nuestra voz, no en nombre de un partido o una figura, sino en el nombre de mi país.

Súmate a generar los cambios positivos que Panamá clama y necesita.

Busca la columna Cambiando la realidad de Helmut De Puy todos los jueves en nuestro diario impreso.