La Reina Maga de Azuero

Ni lo remoto ni lo difícil del acceso a los lugares son suficientes para frenar los camellos muy frecuentemente en forma de vehículos doble tracción y de caballos de los que se vale para llegar a sus destinos, ni mucho menos para quebrantar su vocación de servicio hacia los niños más necesitados de la Península de Azuero y regiones aledañas.

Yamilka Collado es una herrerana con un espíritu noble que aporta muchos granos de arena a su incansable misión de llevar alivio y alegría a escuelas, orfanatos, y cualquier otro lugar donde se pueda hacer aflorar una sonrisa infantil.

Un accidente de tránsito seguido de una dura y larga recuperación despertaron en ella esa chispa por ayudar que la llevaron a crear la Fundación Movimiento por Más Sonrisas (#MultiplicarSonrisas��), una loable y contagiosa iniciativa que llena de buenos e inolvidable momentos no sólo para los que reciben sus bondades, sino también para los voluntarios que siguen sumándose a su causa, la cual cada día se hace más visible.

Por ejemplo, la labor de Yamilka y su equipo sirvió de tema central para uno de los segmentos de Gente Que Inspira producido por el canal de televisión local TVN en el 2019.

Egresada del Colegio José Daniel Crespo de Chitré y posteriormente del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Azuero, esta ingeniera industrial fue becada en el 2013 para cursar una Maestría Dual en Supply Chain Engineering (UTP, Panamá-Georgia Tech, EE.UU.). Recientemente, fue galardonada por el Departamento de Estado de EE.UU. para participar del programa para jóvenes emprendedores Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) 2020. Posteriormente, en diciembre de 2021, recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, junto a otros 200 voluntarios, por su labor.

Por su parte, Yamilka lo resume así: He descubierto mi pasión a través de @movimientopormassonrisas lo que empezó como una muestra de agradecimiento, hoy es mi propósito de vida, es una fuerza que me mantiene de pie, más allá de cualquier cansancio, agotamiento o desilusión que me he encontrado en el camino en estos 5 años, porque al final todo esfuerzo se ve recompensado en sus SONRISAS, que lo son TODO para mí.

Actualmente, Yamilka labora para la empresa estadounidense Delivery Dynamics, dedicada a la implementación de software para la planificación y optimización de rutas en las empresas. Al mismo tiempo, se encuentra ideando una noblemente ambiciosa iniciativa para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional al de poblaciones vulnerables en el país.

Yamilka Collado es un ejemplo del profesional dotado de responsabilidad social, humanidad y filantropía dispuesto a hacer del mundo un lugar mejor al que encontró al llegar a él.

