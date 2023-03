La responsabilidad moral en la sociedad

No todos los actos humanos son susceptibles de aprobación o condena, si se trata de un acto cuya realización no puede ser evitada, como comer, dormir, y en general todas las funciones fisiológicas o de los actos que no tienen consecuencias morales, como caminar por la calle, jugar, etc., a todos estos actos no podemos considerarlos dentro de la actividad moral del hombre, sin que por eso dejen de ser actos del hombre.

El acto moral, en cambio, forma parte de un contexto normativo o código moral, que rige a una comunidad dada. Es una actividad consciente y voluntaria que supone la participación libre del sujeto en su realización. Los actos humanos abarcan a toda actividad del hombre de los cuales hay unos actos que afectan la vida moral.

Los actos propiamente morales son aquellos a los que al individuo se les pueda atribuir una responsabilidad. Ejemplo: ¿Qué responsabilidad moral tiene quien comete un asesinato para defender su vida? ¿Qué responsabilidad tiene el que en un accidente automovilístico atropella a una persona porque su coche trae un problema de fabricación y no le funciona los frenos? Como puede observarse, un mismo acto puede presentar diferentes grados de responsabilidad dependiendo de las circunstancias que se originan, de las preguntas anteriores podemos sacar las siguientes conclusiones: En el primer caso, del asesinato en defensa propia, se desprende que quien lo hace no lo ejecuta voluntariamente, no existe la intención de hacer daño, sino el evitar que se lo haga a él.

Externamente, se impone una alternativa a la que hay que responder, entre la vida del otro y la propia, no hay elección libre, se impone el tomar una decisión para salvar la propia vida, pero esta decisión no es producto del análisis, de la premeditación. Por supuesto, que en este ejemplo consideramos que el ataque y la respuesta fue inmediata, no planeada, sin opciones.

En el otro caso, no fue premeditado, sin embargo, ¿qué pasaría si el accidente automovilístico se produce porque el conductor es la primera vez que maneja, sin ningún entrenamiento?, aquí hay una responsabilidad moral total, porque se tiene la obligación al tomar el coche de conocer su funcionamiento.

Últimamente, hemos leído noticias en los periódicos teñidas de sucesos como: estafas, robos, violencia machista, injusticias y desigualdades, aquí se produce un daño moral considerado como un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física y privacidad de las personas.

Sin duda, no hay sociedad perfecta, pero indudablemente la responsabilidad moral de un acto que está en relación directa con la CONCIENCIA, ese conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ese conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. También, la responsabilidad moral está en relación directa con la LIBERTAD MORAL, que es la capacidad de un ser humano para no hacer lo que quiere, sino para hacer lo que es moralmente correcto.